2 de julio de 2026
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Minería

Jimena Latorre puso en marcha el Consejo de Minería y destacó un nuevo paso para fortalecer la actividad en Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente puso en marcha el órgano consultivo previsto en el Código de Procedimiento Minero. Aseguró que su funcionamiento aportará mayor transparencia, seguridad jurídica y agilidad a los procesos vinculados con la actividad.

La ministra Jimena Latorre encabezó la primera reunión del Consejo de Minería y destacó el nuevo esquema institucional

La ministra Jimena Latorre encabezó la primera reunión del Consejo de Minería y destacó el nuevo esquema institucional

Por Sitio Andino Energía

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, encabezó este jueves la primera reunión del Consejo de Minería, el órgano consultivo creado en el marco del nuevo Código de Procedimiento Minero que tendrá intervención en distintos procesos vinculados con la actividad extractiva.

El encuentro también fue encabezado por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y marcó la puesta en funcionamiento formal de un organismo que reúne a representantes de los sectores profesional, técnico y empresario con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del sistema minero provincial.

"La creación del Consejo de Minería aporta legitimidad a las decisiones y fortalece las instancias previstas en el Código de Procedimiento Minero y en todo el marco normativo de la actividad", afirmó la funcionaria.

Según explicó, el organismo contribuirá a brindar mayor seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a quienes desarrollan proyectos mineros en la provincia, al tiempo que permitirá dotar de mayor transparencia a los procedimientos administrativos.

La ministra también remarcó que la reforma del Código de Procedimiento Minero buscó agilizar los trámites sin reducir los controles ni las garantías institucionales.

En ese sentido, sostuvo que la intención es evitar demoras innecesarias y regulaciones que puedan desalentar las inversiones, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de participación y control.

Cómo quedó integrado el Consejo de Minería

El Consejo de Minería fue conformado tras un proceso de selección previsto por la Ley 9529 y su decreto reglamentario, que incluyó convocatorias públicas, postulaciones y sorteos certificados por escribano para garantizar igualdad de condiciones entre los aspirantes.

El organismo quedó integrado por representantes de distintas disciplinas vinculadas con la actividad minera y su cadena de valor:

  • Abogados: Diego Eduardo Silvestre (titular) y Florencia Victoria Sar-Sar (suplente).
  • Profesionales de las ciencias aplicadas a la minería: Andrea Florencia Soledad Calderón (titular) y Claudio Ángel David Dagne (suplente).
  • Cámaras empresarias y entidades afines: Raúl Gustavo Rivarola (titular) y José Ángel Candeloro (suplente).

Los consejeros tendrán un mandato de dos años y deberán elaborar el reglamento interno que definirá el funcionamiento del organismo.

Un paso más en la política minera de Mendoza

La puesta en marcha del Consejo de Minería se suma a la serie de cambios institucionales impulsados por el Gobierno provincial para consolidar el desarrollo de la actividad, entre ellos la reforma del Código de Procedimiento Minero, la creación de nuevos distritos mineros y el avance de proyectos de exploración y explotación de cobre y litio.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es combinar procedimientos más ágiles con mayores niveles de transparencia y seguridad jurídica, buscando generar confianza para nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo de la minería en Mendoza.

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