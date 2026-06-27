Drones en la Policía Ambiental Minera: cómo mejorarán las inspecciones y controles

La Policía Ambiental Minera (PAM) , dependiente de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, incorporó drones a sus tareas de inspección con el objetivo de fortalecer la fiscalización y generar registros de línea de base en minas de tercera categoría y otros proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.

La incorporación de esta tecnología representa un avance en la modernización de los sistemas de control de la actividad minera , ya que permitirá realizar relevamientos aéreos de alta resolución, obtener información georreferenciada y contar con evidencia técnica objetiva para el seguimiento de los distintos proyectos.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, destacó el impacto de esta herramienta : “La incorporación de esta tecnología permitirá obtener información precisa y actualizada mediante relevamientos aéreos de alta resolución, generando ortofotos, modelos digitales del terreno y reconstrucciones tridimensionales de las áreas inspeccionadas. Son herramientas fundamentales para el seguimiento de la actividad minera y la planificación de futuras acciones de control”.

Asimismo, l os equipos permitirán obtener imágenes de alta definición, modelos digitales de elevación y reconstrucciones tridimensionales de las zonas inspeccionadas , lo que facilitará la documentación técnica de cada emprendimiento y la creación de un registro histórico para analizar la evolución de las explotaciones a lo largo del tiempo.

Sin título (3)

Mayor seguridad y eficiencia en las inspecciones

El jefe de la Policía Ambiental Minera, Pablo Bickham, explicó que el uso de aeronaves no tripuladas también mejora las condiciones de trabajo de los inspectores, especialmente en zonas de difícil acceso.

“La utilización de aeronaves no tripuladas posibilita relevar sectores extensos y de difícil acceso, mejorando la seguridad de los inspectores y reduciendo los tiempos de trabajo en campo. Además, permite contar con información georreferenciada que facilita la comparación temporal de las explotaciones y la detección de modificaciones en las áreas intervenidas”, señaló.

Gracias a esta tecnología, será posible obtener imágenes detalladas de grandes superficies en pocos minutos, lo que reduce significativamente los tiempos de inspección y amplía la cobertura territorial de los controles.

La información recopilada mediante drones será utilizada para documentar el estado actual de los yacimientos, generar registros de referencia y respaldar las tareas de fiscalización vinculadas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y mineras.

Además, los relevamientos permitirán elaborar modelos digitales de elevación, realizar análisis topográficos, calcular volúmenes de material extraído, identificar zonas con potencial inestabilidad geotécnica y efectuar un seguimiento ambiental permanente de las áreas intervenidas.

Toda esta información fortalecerá la elaboración de informes técnicos basados en evidencia objetiva y permitirá contar con una base de datos actualizada para futuras inspecciones.

Sin título (4)

Tecnología para fortalecer la trazabilidad minera

Uno de los principales objetivos de la incorporación de drones es mejorar los mecanismos de trazabilidad de los recursos minerales producidos en Mendoza.

En ese sentido, Shantal explicó que la información obtenida durante las inspecciones podrá vincularse con las Declaraciones Juradas de Producción presentadas por los titulares de los proyectos y con las Guías de Transporte de Minerales emitidas por la Dirección de Minería.

“Los datos obtenidos en campo permitirán vincular la información relevada con las declaraciones juradas y las guías de transporte, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad. De esta manera, será posible verificar la coherencia entre los volúmenes explotados, declarados y transportados”, afirmó.

Esta integración de datos permitirá una mayor precisión en el control de la cadena de producción minera, reforzando la transparencia y la fiscalización del sector.

La incorporación de drones forma parte del proceso de modernización tecnológica impulsado por la Dirección de Minería para fortalecer la Policía Ambiental Minera y optimizar sus tareas de control.