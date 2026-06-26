Hallaron a una pareja inconsciente en su casa de Las Heras: ambos están en terapia intensiva Yemel Fil

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Intoxicación por monóxido de carbono en Las Heras: los detalles del caso El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 7.33, en la localidad de El Algarrobal, departamento de Las Heras.

Según la información preliminar, una mujer se dirigió a visitar a su hija, de 27 años, quien convivía con su pareja, un hombre de 30. Al ingresar a la vivienda, percibió un fuerte olor a gas y encontró al hombre tendido en el suelo, mientras que su hija permanecía inconsciente sobre una cama.

Ante la gravedad de la situación, ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Carrillo en un vehículo particular, al tiempo que se dio aviso al servicio de emergencias sobre lo ocurrido en la vivienda, ubicada en la zona de El Borbollón.

Al arribar al centro asistencial, el personal médico confirmó que ambos presentaban un cuadro de intoxicación severa por monóxido de carbono. Debido a la gravedad de su estado de salud, fueron internados en la unidad de terapia intensiva, donde permanecen bajo observación. Por disposición de la fiscalía, Bomberos realizaron las pericias correspondientes en el domicilio. Durante la inspección encontraron una garrafa conectada a una pantalla calefactora que, según las primeras hipótesis, se habría apagado y provocado una fuga de gas.