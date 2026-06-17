17 de junio de 2026
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Accidente vial

Accidente vial en Las Heras: un auto volcó en solitario y una menor resultó herida

El siniestro ocurrió en la intersección de Garibaldi y Manuel Antonio Sáez. El conductor, un efectivo policial, viajaba junto a sus dos hijas.

A raíz de la maniobra y del impacto, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada.

A raíz de la maniobra y del impacto, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada.

 Por Carla Canizzaro

Un accidente vial ocurrió durante la tarde de este miércoles en el departamento de Las Heras. Un vehículo volcó tras impactar contra escombros ubicados al costado de la calzada. Como consecuencia, una menor de edad sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.

El siniestro se registró cerca de las 16 en la intersección de calle Garibaldi y Manuel Antonio Sáez, en Las Heras. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el conductor de una Chevrolet Meriva, un efectivo policial que viajaba junto a sus dos hijas, no advirtió la presencia de escombros acumulados al costado de la carpeta asfáltica y terminó colisionando contra ellos.

El vehículo volcó tras el impacto

A raíz de la maniobra y del impacto, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo y evaluar su estado de salud.

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El conductor de una Chevrolet Meriva es un efectivo policial que viajaba junto a sus dos hijas.

El conductor de una Chevrolet Meriva es un efectivo policial que viajaba junto a sus dos hijas.

Según precisaron las fuentes, el efectivo policial resultó ileso y el test de alcoholemia practicado posteriormente arrojó resultado negativo.

En tanto, una de sus hijas sufrió un traumatismo cervical y recibió atención médica, mientras que la segunda menor fue examinada por los profesionales de la salud, aunque no presentó lesiones de consideración.

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