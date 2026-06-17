Accidente vial en Las Heras: un auto volcó en solitario y una menor resultó herida

A raíz de la maniobra y del impacto, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada.

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Por Carla Canizzaro







Un accidente vial ocurrió durante la tarde de este miércoles en el departamento de Las Heras. Un vehículo volcó tras impactar contra escombros ubicados al costado de la calzada. Como consecuencia, una menor de edad sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.

El siniestro se registró cerca de las 16 en la intersección de calle Garibaldi y Manuel Antonio Sáez, en Las Heras. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el conductor de una Chevrolet Meriva, un efectivo policial que viajaba junto a sus dos hijas, no advirtió la presencia de escombros acumulados al costado de la carpeta asfáltica y terminó colisionando contra ellos.

El vehículo volcó tras el impacto A raíz de la maniobra y del impacto, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando sobre la calzada. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo y evaluar su estado de salud.

accidente vial, las heras, vuelco El conductor de una Chevrolet Meriva es un efectivo policial que viajaba junto a sus dos hijas.

Según precisaron las fuentes, el efectivo policial resultó ileso y el test de alcoholemia practicado posteriormente arrojó resultado negativo. En tanto, una de sus hijas sufrió un traumatismo cervical y recibió atención médica, mientras que la segunda menor fue examinada por los profesionales de la salud, aunque no presentó lesiones de consideración.