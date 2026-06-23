Las Heras fortalece la formación laboral en el sector gastronómico

El Municipio de Las Heras continúa impulsando capacitaciones gratuitas destinadas a favorecer la inserción laboral , fortalecer el espíritu emprendedor y promover el desarrollo económico entre los vecinos del departamento.

En esta oportunidad, alumnos del Centro Gastronómico Municipal realizarán una evaluación final práctica, en la que deberán demostrar ante el público y un jurado los conocimientos y las técnicas adquiridas durante el proceso formativo.

La actividad se desarrollará este jueves 25 de junio, desde las 11.30 horas , en las instalaciones del Centro Gastronómico Municipal.

Durante la instancia final, cada estudiante deberá presentar un plato gastronómico que integre los diferentes contenidos trabajados a lo largo de la capacitación .

La evaluación permitirá analizar las competencias, conocimientos y habilidades adquiridas por los participantes, con vistas a su futuro desempeño dentro del ámbito laboral.

La propuesta incluye módulos vinculados con gastronomía, servicios y pastelería, áreas que ofrecen oportunidades tanto para acceder a empleos registrados como para iniciar emprendimientos productivos propios.

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Formación para impulsar el empleo y los emprendimientos en Las Heras

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó los resultados alcanzados mediante las capacitaciones que se desarrollan en el departamento. “Muchos de los egresados ya desarrollan emprendimientos propios, mientras que otros han logrado incorporarse al sector hotelero y gastronómico mediante empleos formales”, señaló el jefe comunal.

En ese sentido, Lo Presti remarcó la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos, instituciones y empresas privadas. “Municipio, organizaciones especializadas y Gobierno provincial son la base para generar más y mejores oportunidades de inserción laboral y desarrollo productivo”, expresó.

Capacitaciones gratuitas en Las Heras

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos a participar de las diferentes propuestas de capacitación, al considerar que la formación continua constituye una herramienta fundamental para el crecimiento personal y profesional.

Estas iniciativas tienen como objetivo brindar conocimientos que permitan a los participantes incorporarse al sector privado, acceder a puestos de trabajo formales o desarrollar proyectos propios, especialmente dentro de la actividad gastronómica.