23 de junio de 2026
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Las Heras

Suba inesperada para monotributistas de Las Heras: el motivo y cómo ajustar el monto

Aumentos en el monotributo para vecinos de Las Heras generan duda y malestar. Julio Calvo explicó el sistema en Aconcagua Radio.

Suba inesperada en el monotributo de Las Heras: el motivo y cómo ajustar el monto

Suba inesperada en el monotributo de Las Heras: el motivo y cómo ajustar el monto

 Por Aconcagua Radio

Hay un clima de creciente confusión entre monotributistas con domicilio en el departamento de Las Heras que, en los últimos días, comenzaron a notar un incremento en sus pagos mensuales sin una explicación clara a simple vista.

La falta de información oficial generó incertidumbres entre monotributistas del departamento. En este marco, Aconcagua Radio entrevistó al director de Comercio e Industria de Las Heras, Julio Calvo, quien explicó el funcionamiento del sistema y el origen de la implementación.

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El monotributo simplificado es una iniciativa impulsada por ARCA.

El monotributo simplificado es una iniciativa impulsada por ARCA.

El esquema detrás del cobro

Calvo enmarcó la situación en un proceso de ordenamiento tributario que, según explicó, se viene trabajando desde hace un año entre el municipio y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“ARCA ha incorporado al cobro del monotributo simplificado. Las Heras es el primer municipio de Mendoza que instrumentó el monotributo simplificado. Esto hace un año que se está haciendo los convenios correspondientes con ATM, con ARCA, y fue aprobado por el Concejo Deliberante”, señaló.

El funcionario sostuvo que el objetivo del sistema es ampliar la base de contribuyentes y regularizar situaciones no registradas: “Detectamos que teníamos 1.100 monotributistas con el comercio habilitado, pero la masa de monotributistas en el departamento llegaba a 15.000, de los cuales algunos ejercen el comercio pero no estaban identificados por el municipio”.

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Las Heras pone a disposición un correo electrónico y número de teléfono para realizar el reclamo.

Las Heras pone a disposición un correo electrónico y número de teléfono para realizar el reclamo.

En ese marco, aseguró que el nuevo esquema también implica una reducción de cargas a comerciantes: “Con este nuevo sistema, aparte de ampliar la base de contribuyentes, bajamos automáticamente el monto que tienen que pagar por tasas de servicios”.

Revisión de casos y devolución de pagos

Ahora bien, quienes estén percibiendo un monto superior al habitual en su monotributo podrían regularizar la situación. “Quien entienda que no le corresponde pagar porque no es comercio, automáticamente hay un correo de Comercio e Industria en el cual nosotros analizamos y elevamos ese reclamo a ARCA para que se lo saque de la lista”, explicó Calvo.

Además, aseguró que los montos abonados en caso de error no se pierden, sino que se compensan: “Una vez que se determine que no tiene que pagarse, se le retribuye en la tasa de comercio municipal”.

Finalmente, remarcó el espíritu del sistema: “Buscamos la equidad de que todo lo que sea el comercio en Las Heras paguen lo que tengan que pagar”.

Consultas o reclamos: [email protected] y 0800-333-4760. Allí se deberán aportar los datos del monotributista, el rubro declarado y el pedido de excepción, en caso de no ejercer actividad comercial en el departamento.

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