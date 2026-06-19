19 de junio de 2026
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Sitio Andino
Homicidio

Después de seis meses cayó el principal sospechoso del homicidio de Ramón Quiroga en Las Heras

El sospechoso fue localizado este viernes en Las Heras tras una investigación de la División Homicidios. El crimen ocurrió el 23 de diciembre en el barrio Independencia.

La aprehensión se concretó en la intersección de calles Azcuénaga y Maipú.

La aprehensión se concretó en la intersección de calles Azcuénaga y Maipú.

Por Sitio Andino Policiales

El principal sospechoso del homicidio de Ramón Federico Quiroga en diciembre de 2025 en Las Heras, fue detenido este viernes por la tarde durante un operativo realizado en ese departamento. La aprehensión se concretó en la intersección de calles Azcuénaga y Maipú, donde efectivos policiales lograron localizar al acusado tras varios meses de investigación.

Cómo ocurrió el crimen en el barrio Independencia

El hecho se registró cerca de las 22.30 del 23 de diciembre de 2025, en una vivienda ubicada sobre calle Lucio Mansilla al 2354, en el barrio Independencia. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Quiroga, de 41 años, ingresaba al domicilio acompañado por un familiar cuando fue sorprendido por los ocupantes de una camioneta azul.

Las actuaciones determinaron que, tras un intercambio de palabras, uno de los ocupantes del vehículo (quien mantenía conflictos previos con la víctima) extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra Quiroga. Luego del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Carrillo, donde los médicos constataron que presentaba dos heridas de arma de fuego en el tórax, sin orificio de salida.

ramon carrillo
Luego del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Carrillo.

Luego del ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Carrillo.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la víctima permaneció en estado crítico y falleció durante la mañana del 24 de diciembre, según confirmaron desde el centro asistencial. Asimismo, se dio a conocer que la víctima presenta antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado y encubrimiento.

La investigación y la detención del acusado

Durante la pesquisa surgió un dato relevante para los investigadores. Según se estableció, instantes después del ataque apareció una tercera persona en la escena, quien presuntamente recogió las vainas servidas que habían quedado tras los disparos y luego se retiró del lugar.

A partir de esa información, efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones llevaron adelante intensas tareas investigativas, seguimientos, observaciones y vigilancias que permitieron avanzar sobre el principal sospechoso.

Finalmente, este viernes los pesquisas lograron ubicar y detener al acusado, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la causa.

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