24 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Violencia armada

Ataque en Las Heras: lo balearon al ingresar a su casa y murió tras ser hospitalizado

La víctima, de 41 años, había ingresado al Hospital Carrillo con dos heridas de arma de fuego en el tórax. Horas después, el nosocomio confirmó su fallecimiento

Investigan un ataque armado contra un hombre en Las Heras.

Investigan un ataque armado contra un hombre en Las Heras.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Celeste Funes

Un hombre de 41 años, identificado como Ramón Federico Quiroga, falleció tras haber sido herido de arma de fuego en un hecho ocurrido en Las Heras. El ataque se registró cerca de las 22.50 en calle Lucio Mansilla al 2300, cuando la víctima ingresaba a una vivienda junto a un familiar.

Dispararon contra un hombre desde una camioneta en Las Heras y murió: los detalles

Según el testimonio aportado en el hospital, una camioneta azul se detuvo frente al domicilio y uno de sus ocupantes —con quien la víctima mantenía conflictos previos— efectuó varios disparos contra Quiroga. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde los médicos constataron dos heridas de arma de fuego en el tórax sin orificio de salida, permaneciendo en estado crítico.

En el lugar del hecho, Policía Científica secuestró una vaina servida como parte de las actuaciones. La investigación quedó bajo la órbita del Ayudante Fiscal Dr. Pareja.

Durante la mañana de este miércoles, personal del Hospital Carrillo informó oficialmente el fallecimiento de Quiroga a raíz de las lesiones sufridas. La causa continúa en investigación para determinar responsabilidades y el avance judicial del caso. Asimismo, se dio a conocer que la víctima presenta antecedentes por Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Homicidio agravado y Encubrimiento.

