Incendio en Luján de Cuyo: tres viviendas afectadas y una persona gravemente herida

Durante la mañana de este miércoles, pasadas las 11, un incendio afectó a tres viviendas en la calle Cutralco, en Luján de Cuyo . Una persona resultó con heridas de gravedad , mientras que las propiedades sufrieron importantes daños materiales, informaron las autoridades.

El incendio comenzó a las 11.14 , tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre el siniestro. De inmediato, se despacharon dotaciones de Bomberos Voluntarios de Luján y, mediante frecuencia interna, unidades del Cuartel Central de Bomberos.

El personal policial llegó al lugar a las 11:23, constató la magnitud del incendio y solicitó refuerzos , así como la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuya ambulancia arribó a las 11.25.

A las 11:39, la dotación de Bomberos Voluntarios de Luján se sumó al operativo. En paralelo, unidades del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza, que se dirigían a otro incendio en Maipú, fueron desviadas para colaborar en Luján al tratarse de una situación prioritaria .

En el lugar trabajaron de manera conjunta dotaciones del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján, Maipú y Godoy Cruz, logrando controlar el foco ígneo. Como consecuencia, dos viviendas quedaron totalmente destruidas y una tercera resultó con daños parciales.

Durante el operativo, personal del SEC asistió a una mujer con quemaduras graves, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que investiga las causas que originaron el incendio.