Por qué desaparecieron las ferias del juguete en Mendoza y cuál es la única que funcionará.

El panorama de compras de Navidad en Mendoza presenta un cambio histórico. Aquella postal de múltiples ferias del juguete distribuidas por el Gran Mendoza desapareció, al menos durante esta festividad. Lo cierto es que este año, solo una sola feria ubicada en el departamento de Las Heras funcionará.
Mientras el comercio celebra la decisión, en Guaymallén prometen que la tradicional feria retornará al departamento para Reyes.
Durante décadas, las ferias del juguete fueron el refugio de las familias que buscaban alternativas más económicas a las jugueterías aostadas en el Centro o el Shopping. Sin embargo, lo que para muchos era una tradición de ahorro, para otros representaba una lucha desigual.
La medida no es definitiva, solo rige para Navidad y retorna en Reyes. Según la información a la que accedió Sitio Andino, la decisión se origina por diferentes circunstancias: en Guaymallén por la realización de la Fiesta de la Vendimia en el predio de la Virgen, el pasado fin de semana, y en Maipú, por la necesidad de apoyar a los comerciantes locales.
La eliminación de la Feria del Juguete, al menos durante la Navidad, fue celebrada por los comerciantes que conforman la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza.
Gustavo Fernández, titular de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza, expresó a Sitio Andino el alivio del sector ante la reducción de estos eventos. "Lo que sí celebramos es que este año varios municipios (Guaymallén y Maipú) han decidido no realizar la Feria del Juguete", señaló.