23 de diciembre de 2025
Por qué desaparecieron las ferias del juguete en Mendoza y cuál es la única que funcionará

Las ferias del juguete que se montaban en diferentes predios municipales, con precios muy accesibles, eran un clásico durante la previa de Navidad y Reyes.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El panorama de compras de Navidad en Mendoza presenta un cambio histórico. Aquella postal de múltiples ferias del juguete distribuidas por el Gran Mendoza desapareció, al menos durante esta festividad. Lo cierto es que este año, solo una sola feria ubicada en el departamento de Las Heras funcionará.

Mientras el comercio celebra la decisión, en Guaymallén prometen que la tradicional feria retornará al departamento para Reyes.

feria del juguete las heras
Feria del juguete: ¿el fin de una tradición?

Durante décadas, las ferias del juguete fueron el refugio de las familias que buscaban alternativas más económicas a las jugueterías aostadas en el Centro o el Shopping. Sin embargo, lo que para muchos era una tradición de ahorro, para otros representaba una lucha desigual.

La medida no es definitiva, solo rige para Navidad y retorna en Reyes. Según la información a la que accedió Sitio Andino, la decisión se origina por diferentes circunstancias: en Guaymallén por la realización de la Fiesta de la Vendimia en el predio de la Virgen, el pasado fin de semana, y en Maipú, por la necesidad de apoyar a los comerciantes locales.

La eliminación de la Feria del Juguete, al menos durante la Navidad, fue celebrada por los comerciantes que conforman la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza.

Gustavo Fernández, titular de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza, expresó a Sitio Andino el alivio del sector ante la reducción de estos eventos. "Lo que sí celebramos es que este año varios municipios (Guaymallén y Maipú) han decidido no realizar la Feria del Juguete", señaló.

Los comerciantes establecidos argumentan que estas ferias solían albergar "comercios ilegales" que no facturan ni pagan impuestos, generando una competencia desleal. No obstante, Fernández lanzó una advertencia sobre la única sobreviviente: "Solo Las Heras la hará en un predio de no fácil acceso".

Feria del juguete, maipu, reyes magos.jpg
"Sueños Navideños": la apuesta de Las Heras

A contramano del resto de los municipios, Las Heras redobla la apuesta por segundo año consecutivo con la Feria Sueños Navideños, posicionándose como el espacio de regalos más grande de la provincia.

El evento busca combinar el espíritu comercial con un entorno festivo para la familia, alejándose de la imagen de "puestos precarios" para ofrecer una experiencia integral.

  • ¿Cuándo? Del 22 al 24 de diciembre.

  • Hora: 22 y 23 de diciembre (de 9 hasta las 0); 24 de diciembre desde las 9 hasta las 18.

  • ¿Dónde? Predio Los Pescadores.

  • Atractivos: presencia de Papá Noel, shows artísticos, juegos y música en vivo.

feria del juguete las heras 2

La Municipalidad invita a vecinos de toda la provincia a elegir este espacio para encontrar "regalos con sentido", apoyando directamente el trabajo de los emprendedores locales.

