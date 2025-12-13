Menos juguetes, más pantallas: el perfil y las preferencias de los niños de Mendoza para la Navidad. Imagen generada con IA

Se aproxima una fecha clave para el sector juguetero, como es la Navidad y si bien hay un clima esperanzador y de optimismo, los comerciantes plantean que la principal preocupación en la actualidad es el drástico cambio en el perfil de consumo de los niños , que abandonan los juguetes a una edad cada vez más temprana para abrazar la tecnología.

En diálogo con Sitio Andino, Gustavo Fernández , presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza, compartió una perspectiva más bien cautelosa para esta celebración, similar a la observada en el Día del Niño .

El factor más determinante que enfrenta el sector no es solo la economía local, sino una tendencia global: la disminución de la edad en la que los niños consumen juguetes.

"Estamos frente a una realidad particular y es que la cantidad de chicos que pueden consumir juguetes ha caído mucho ", explicó Fernández. "Antes, los niños consumían muñecas, fútbol, juguetes varios hasta los 13 años, mínimo. Hoy, una niña o niño hasta los 8 pide juguetes y luego ya accede a otro tipo de intereses ligados a la tecnología. "

Esta tendencia está instalada a nivel mundial, lo que significa que a la crisis económica que pueda atravesar Argentina se le suma esta "crisis de baja de edad de consumo de juguetería".

Por su parte, Julián Benitez, titular de la Cámara Argentina de la Industria del Juguetes (CAIJ), advirtió en Aconcagua Radio que otro factor que también impacta es la caída sostenida de la tasa de natalidad que viene achicando la población de menores. Una variable que, más allá de lo económico, está afectando en la venta de juguetes.

La preferencia por el mercado nacional y el pago con tarjeta

A pesar de la latente amenaza que siempre representa Chile como destino de compras por sus precios, los comerciantes mendocinos no han observado una migración masiva de compradores en los últimos fines de semana largos, históricamente claves para el turismo de compras.

"El factor clave es la modalidad de pago. Los mendocinos, por lo general, apuestan al mercado nacional y eligen la tarjeta de crédito como medio de pago, una opción que no pueden replicar con facilidad en el país vecino", comentó Fernández.

El sector espera, como es habitual, que la gente espere hasta último momento para realizar sus compras navideñas.

El sector celebra la no realización de la feria del juguete

Un punto a favor para los comercios establecidos es la decisión de la mayoría de los municipios del Gran Mendoza de no realizar la tradicional Feria del Juguete.

"Lo que sí celebramos es que este año varios municipios (Guaymallén y Maipú) han decidido no realizar la Feria del Juguete, salvo uno (Las Heras) que lo hará en un predio de no fácil acceso", destacó el presidente de la Cámara.

Los comerciantes celebran esta medida argumentando que se trata de "comercios ilegales" que no facturan ni pagan impuestos, lo que representa una competencia desleal para quienes sí cumplen con los requisitos de un comercio establecido.

Fernández concluyó su análisis señalando que, a pesar de que los precios se han mantenido estables desde el Día del Niño, la combinación de la crisis económica y la caída de la edad de consumo hace que la expectativa sea mesurada: "Particularmente, creo que será una temporada optimista, muy parecida a lo que fue el Día del Niño".