Cruzar o no a Chile: cuánto cuestan los juguetes en el país vecino y en Argentina

A pocas semanas de Navidad y Reyes Magos , la búsqueda de juguetes a precios accesibles empieza a intensificarse en hogares donde el presupuesto está cada vez más ajustado. En este escenario, muchas familias comparan alternativas tanto dentro del país como fuera de la frontera.

En un contexto donde los juguetes pueden costar hasta un 75% más que en otros países de la región , mirar hacia el exterior se vuelve una opción tentadora. Para los mendocinos, Chile aparece como una alternativa cercana y, en muchos casos, con valores mucho más bajos que los locales.

Pero, ¿esa diferencia realmente se replica en este rubro? Para responder al interrogante, Sitio Andino realizó una comparación tomando como referencia dos tiendas muy conocidas , una con sede en Chile y otra en Argentina.

La tienda chilena relevada ofrece una amplia variedad de artículos y valores que se ajustan a distintos presupuestos. Bicicletas, rompecabezas, muñecas y juegos de exterior fueron algunos de los productos analizados.

Los monopatines se ubican entre $12.990 y $18.990 pesos chilenos, según modelo o si incorporan luces LED. En nuestra moneda, representan entre $20.500 y $28.500 pesos argentinos.

En bicicletas, la oferta también es amplia y los valores parten desde $19.990 (alrededor de $30.000 argentinos).

Las muñecas y sets de juego, siempre entre los productos más buscados, mantienen precios accesibles. Un set completo con cuna, coche y silla cuesta $15.990 (aproximadamente $23.698 argentinos). Un diario electrónico infantil se consigue por $10.990 (unos $17.000 argentinos).

Entre los productos de marcas reconocidas, un pack de Hot Wheels de cinco autos cuesta $7.990 (cerca de $12.600 argentinos). Juegos de mesa clásicos, como Pictionary o Monopoly, se ubican entre $12.990 y $13.990 (alrededor de $20.000 argentinos).

En cuanto a productos para espacios amplios, una mesa de ping pong se encuentra desde $99.990 (unos $155.000 argentinos) y las camas elásticas, según el tamaño, varían entre $89.990 y $109.990 (aproximadamente $157.000).

Un juego didáctico de bloques magnéticos cuesta $14.990 (cerca de $23.000 argentinos). Muchos de estos productos incluyen descuentos y pertenecen a marcas reconocidas, lo que puede aumentar su atractivo frente al mercado nacional.

JUGUETES NAVIDAD REGALO2 Próximos a la Navidad, muchas familias comienzan a buscar opciones de precios en juguetes y entretenimiento.

Y en Argentina, ¿cuánto cuestan los juguetes?

En la tienda argentina tomada como referencia, algunos productos muestran valores más elevados y otros, similares a los chilenos.

Los monopatines parten desde $49.600, incluso con un 15% de descuento. En este caso, el precio termina siendo casi $30.000 más caro que en Chile. Las bicicletas, por su parte, se ubican cerca de $64.000, con variaciones según modelo y rodado.

Un rompecabezas de 1000 piezas parte desde $11.990, un valor prácticamente idéntico al registrado en Chile. En tanto, un pack de cinco autos Hot Wheels cuesta $17.990 con 53% de descuento.

Las muñecas Barbie presentan una gama muy amplia de precios: en Argentina pueden encontrarse desde $32.000, mientras que en Chile rondan los $21.990 pesos chilenos.

Para juegos de exterior, una cama elástica cuesta $299.990 (con 40% de descuento) y una mesa de ping pong se consigue desde $150.000.

¿Conviene viajar a Chile para comprar juguetes?

La respuesta depende del producto buscado, del costo de combustible y de la disponibilidad económica de cada familia. En artículos como bicicletas, monopatines o camas elásticas, los precios del país vecino resultan claramente más atractivos.

Sin embargo, en productos pequeños y de uso cotidiano —como sets de autos o rompecabezas— las diferencias no siempre son tan amplias.

En definitiva, en un mes marcado por las fiestas, la comparación de precios se vuelve una herramienta inteligente para las familias mendocinas. Si bien Chile ofrece valores competitivos —principalmente en juguetes medianos y grandes—, cada caso requiere evaluar si la diferencia compensa los gastos de viaje y de tiempo.