Fiesta de la Vendimia: la desconfianza de los mendocinos entierra al voto electrónico.

A pesar de los esfuerzos por modernizar en la Fiesta de la Vendimia el proceso de elección de la Reina departamental mediante el voto electrónico , la iniciativa no ha logrado consolidarse. La desconfianza social hacia los sistemas digitales ha sido clave para que la mayoría de las comunas sigan apostanto al tradicional "voto cantado".

El caso más reciente y resonante es el de Luján de Cuyo . Tras haber implementado o anunciado la adopción del voto electrónico (incluso con sistemas desarrollados por la UNCuyo en elecciones anteriores), el municipio conducido por Esteban Allasino ha dado un paso atrás de último momento. Según un reciente decreto, la comuna decidió dejar sin efecto el sistema electrónico y retornar al voto tradicional y público, conocido popularmente como "voto cantado ".

Fiesta de la Vendimia: en el 2018 se puso en marcha el voto electrónico en la Vendimia Nacional.

La justificación oficial se centra en la disconformidad generalizada de los vecinos , quienes expresaron su recelo hacia el sistema digital. El municipio de Luján busca así restablecer una tradición que es considerada por muchos como un componente esencial del folklore vendimial , valorando la emoción y la transparencia que genera el conteo en voz alta.

El panorama actual en Mendoza muestra que el voto electrónico no ha logrado permear con fuerza en las fiestas departamentales. La cautela se impone en la mayoría de los municipios. Comunas como Lavalle, Junín, San Martín, San Rafael, Santa Rosa, Tupungato, San Carlos, Luján de Cuyo , entre otras, han optado por mantener el sistema tradicional de elección. Maipú, por ejemplo, optó por la Boleta Única , tal como se hace a en la Vendimia nacional.

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.

El argumento recurrente es que el voto cantado no solo aporta un clima de fiesta y emoción, sino que es percibido por la ciudadanía como un método más transparente y seguro.

La falta de familiaridad y la incertidumbre sobre la auditoría y la trazabilidad de los sistemas electrónicos generan una barrera cultural que la tecnología aún no logra superar en el contexto de la Vendimia.

La decisión de Luján de Cuyo reafirma una tendencia provincial: en la fiesta de la cosecha, la tradición y el contacto humano y público en la elección de la soberana siguen siendo valores innegociables para los mendocinos.

La Fiesta Nacional, con Boleta Única

La provincia de Mendoza adoptó el voto electrónico para la elección de su soberana en 2018, buscando modernizar el proceso y dejar atrás el tradicional "voto cantado". Sin embargo, su aplicación no fue uniforme ni estuvo exenta de problemas.

Frente a las quejas por la falta de equidad y transparencia, la Subsecretaría de Cultura implementó en el 2025 un método que busca garantizar una selección equitativa y representativa, reintroduciendo la votación física con Boleta Única y un estricto control.

El nuevo sistema contempla un total de 300 votos distribuidos estratégicamente entre distintos sectores del Teatro Griego Frank Romero Day.

Distribución de votos:

Público Asistente (dividido por sector de entrada) 236 votos.

(dividido por sector de entrada) Intendentes de Mendoza: 18 votos.

Ex Reinas y Virreinas (CORENAVE y COVINAVE): 30 votos (15 c/u).

Medios de Comunicación acreditados: 15 votos.

Director del Acto Central: 1 voto.

Para garantizar que la representación del público sea al azar, el Gobierno dispuso este año un sorteo público tres horas antes del inicio del espectáculo en el Escenario Mayor.

Mecánica del sorteo: se extraen seis números por cada sector de entrada (alineados a los asientos numerados).

Condiciones: solo podrán votar los mayores de 18 años que ocupen su asiento, presenten su entrada y DNI/Pasaporte. Si el seleccionado es menor, el derecho pasa al siguiente espectador habilitado en la misma fila.

Votación: se realiza de forma presencial en los asientos sorteados entre las 19.30 y las 21.30, utilizando una boleta única donde el votante marca a su candidata con una cruz.

boleta única Vendimia 2024.jpeg Fiesta de la Vendimia: en el 2025 se puso en marcha la Boleta Única en el Frank Romero Day. Imagen de archivo Foto: Medios Andinos

El proceso culmina con el escrutinio en el escenario, bajo control de una comisión especial y custodia policial y notarial, una medida que apunta directamente a combatir cualquier sombra de duda sobre el resultado final.

Además, en caso de empate, se prevén tres votos extra de desempate a cargo de la Reina saliente, la Virreina saliente y la coordinadora de reinas.