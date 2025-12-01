Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.

Luján de Cuyo da un giro importante en su Fiesta de la Vendimia departamental, precisamente, en la elección de la Reina. Lo cierto es que el intendente, Esteban Allasino, firmó un decreto municipal dejando sin efecto la implementación del voto electrónico (o digital) para la elección de la Reina y Virreina departamental.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, surge a raíz de la solicitud elevada por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Patricia Tahán , tras constatar la "poca aceptación por parte de la comunidad lujanina" que tuvo el sistema de votación digital.

El documento municipal justifica la anulación señalando el deseo de la administración de "volver a la forma tradicional de elección de las soberanas" .

Esta metodología tradicional es el popular voto cantado, un momento que, según el decreto, era "festejado y aprobado de manera unánime por las familias y autoridades del departamento".

En su solicitud, la Secretaria de Gobierno argumentó la necesidad de retomar esta práctica arraigada en las festividades vendimiales, buscando una mayor participación y consenso comunitario.

Así era el método tradicional de elección de la Reina

El método al que Luján de Cuyo retorna es el tradicional "voto cantado" (o por aclamación), una práctica profundamente arraigada en la cultura vendimial mendocina y especialmente popular a nivel departamental.

¿En qué consiste?: una vez que las candidatas distritales están presentes en el escenario, las autoridades municipales y los miembros de las comisiones designadas son invitados a emitir su voto de manera pública y nominal .

La aclamación: el nombre de la candidata elegida por cada elector se anuncia en voz alta , de ahí el término "cantado". Este proceso se convierte en un acto festivo donde el público y las delegaciones distritales presentes festejan y vitorean a su candidata, generando un clima de celebración y participación colectiva.

El cambio fallido: el Decreto N° 2438-2024 buscó reemplazar este sistema por el voto electrónico/digital, un método que, aunque buscaba quizás mayor agilidad o transparencia formal, fue percibido por la comunidad como frío y ajeno al espíritu de la Fiesta de la Vendimia.

De esta forma, la próxima elección de la Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo se realizará bajo el formato tradicional que permite a las familias y autoridades del departamento participar de manera directa y festiva en la proclamación de sus representantes.