1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Boletín Oficial

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina

La próxima Fiesta de la vendimia de Luján de Cuyo llega con novedades. El intendente decidió eliminar el voto electrónico y regresar al presencial.

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.

 Por Natalia Mantineo

Luján de Cuyo da un giro importante en su Fiesta de la Vendimia departamental, precisamente, en la elección de la Reina. Lo cierto es que el intendente, Esteban Allasino, firmó un decreto municipal dejando sin efecto la implementación del voto electrónico (o digital) para la elección de la Reina y Virreina departamental.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, surge a raíz de la solicitud elevada por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Patricia Tahán, tras constatar la "poca aceptación por parte de la comunidad lujanina" que tuvo el sistema de votación digital.

Lee además
Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año. Imagen de archivo video
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año
Audiciones de artistas para la Fiesta de la Vendimia 2026.
Selección transparente

Fiesta de la Vendimia 2026: avanza la conformación de la orquesta
Lujan de cuyo, vendimia, lujan
Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo, con cambios.

Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo, con cambios.

Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo, retorno a la tradición

El documento municipal justifica la anulación señalando el deseo de la administración de "volver a la forma tradicional de elección de las soberanas".

Esta metodología tradicional es el popular voto cantado, un momento que, según el decreto, era "festejado y aprobado de manera unánime por las familias y autoridades del departamento".

En su solicitud, la Secretaria de Gobierno argumentó la necesidad de retomar esta práctica arraigada en las festividades vendimiales, buscando una mayor participación y consenso comunitario.

Voto Electrónico, Luján de Cuyo

Así era el método tradicional de elección de la Reina

El método al que Luján de Cuyo retorna es el tradicional "voto cantado" (o por aclamación), una práctica profundamente arraigada en la cultura vendimial mendocina y especialmente popular a nivel departamental.

  • ¿En qué consiste?: una vez que las candidatas distritales están presentes en el escenario, las autoridades municipales y los miembros de las comisiones designadas son invitados a emitir su voto de manera pública y nominal.

  • La aclamación: el nombre de la candidata elegida por cada elector se anuncia en voz alta, de ahí el término "cantado". Este proceso se convierte en un acto festivo donde el público y las delegaciones distritales presentes festejan y vitorean a su candidata, generando un clima de celebración y participación colectiva.

  • El cambio fallido: el Decreto N° 2438-2024 buscó reemplazar este sistema por el voto electrónico/digital, un método que, aunque buscaba quizás mayor agilidad o transparencia formal, fue percibido por la comunidad como frío y ajeno al espíritu de la Fiesta de la Vendimia.

Embed

De esta forma, la próxima elección de la Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo se realizará bajo el formato tradicional que permite a las familias y autoridades del departamento participar de manera directa y festiva en la proclamación de sus representantes.

Temas
Seguí leyendo

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones

Día Mundial de la lucha contra el Sida: cómo prevenir el VIH y qué programas hay en Mendoza

Estudiar con discapacidad en Mendoza: la experiencia en las aulas de la universidad

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de diciembre

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida cada 1 de diciembre?

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 1 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 1 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones.
Boletin Oficial

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Este lunes 1 de diciembre no habrá atención al público ni tareas administrativas
Comunicado oficial

La Casa de Gobierno de Mendoza suspende sus actividades este lunes: cuál es el motivo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Por Florencia Martinez del Rio
Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.
Boletín Oficial

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina

Por Natalia Mantineo
Las principales fuerzas políticas de la Provincia definen sus estrategias electorales.
Elecciones 2026

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

Por Facundo La Rosa