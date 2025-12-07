De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

El próximo martes 9 de diciembre se cumplen diez años consecutivos de gobiernos de Cambia Mendoza —los períodos de Alfredo Cornejo (2015-2019 y 2023-2025) y Rodolfo Suarez (2019-2023) —, un ciclo que llegará a doce años consecutivos cuando el actual gobernador finalice su mandato en 2027.

A lo largo de ese período, la coalición radical más aliados protagonizó varios episodios que marcaron la vida política provincial de la última década. En esta fotogalería repasamos, en imágenes , los momentos más representativos de esa etapa.

Tras dos gestiones peronistas en Mendoza (Celso Jaque y Francisco “Paco” Pérez), el 9 de diciembre de 2015 asumieron el gobernador Alfredo Cornejo y su vice, Laura Montero , con un “triplete de actos”: jura en la Legislatura, traspaso de mando en el cuarto piso de Casa de Gobierno y discurso junto al gabinete en la explanada.

El 28 de enero de 2016, el presidente Mauricio Macri visitó por primera vez Mendoza como Jefe de Estado. Fue la primera de varias visitas durante su mandato , en el marco de un vínculo que tuvo altibajos pese a la alianza electoral que forjaron en 2015. Durante los años en que coincidieron como mandatarios hubo diferencias políticas y estratégicas , especialmente hacia el final de sus gestiones. No obstante, fruto de ese vínculo surgió el acuerdo por el cual Nación se comprometió a girar 1.023 millones de dólares en resarcimiento por los perjuicios que sufrió Mendoza durante años por la Promoción Industrial.

Tras la jura en la Legislatura, en un evento sencillo y protocolar, Francisco Pérez entregó el bastón de mando y la banda a su sucesor, Alfredo Cornejo.

macri en mendoza con cornejo - 231090 - INVESTIDURA Cornejo y Macri, una relación política con varios vaivenes entre 2015 y 2019. Foto: Yemel Fil

En febrero de 2016, el gobierno de Alfredo Cornejo presentó en la paritaria docente el ítem aula, un incentivo salarial que representa el 10% del sueldo y que originalmente premiaba a los educadores que estuvieran en el aula, aunque luego su alcance fue ampliado. Una medida muy resistida por el sindicalismo y distintas fuerzas políticas, que incluso propusieron eliminarla en la campaña 2023. En mayo de 2018, la Suprema Corte lo declaró constitucional.

Cornejo Garay y Correas El ministro de Gobierno Dalmiro Garay, el gobernador Alfredo Cornejo y el titular de la DGE Jaime Correas, defendieron la implementación del ítem aula. Foto: Gobierno de Mendoza

El 1º de mayo de 2016, Cornejo brindó su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias. Hizo un repaso de la “grave crisis” heredada y puso el foco en la normalización del Estado, la austeridad, el orden de las cuentas públicas y la modernización de la gestión. Fuertes anuncios en materia de seguridad y obra pública.

primero de mayo, 1M, apertura sesiones ordinarias, legislatura, discurso Alfredo Cornejo, gobernador, Laura Montero, vice - 243914 - INVESTIDURA El primero de los seis discursos (hasta el momento) de Alfredo Cornejo ante la asamblea legislativa. Foto: Cristian Lozano

Tras una serie de muertes de animales, en mayo de 2016 se anunció el cierre del exZoológico de Mendoza, para reconvertirlo en un Ecoparque. A casi una década de ese anuncio, todavía no fue reabierto al público, pese a que en el oficialismo señalan que la reinauguración está cerca de producirse.

Ecoparque - Cornejo Miglorance Caram - 340917 Alfredo Cornejo, Humberto Mingorance y Mariana Caram, en una recorrida por el Ecoparque. Foto: Archivo Sitio Andino

En enero de 2018, el Gobierno de Mendoza presentó el nuevo plan de transporte público para el área metropolitana, jerarquizando un sistema "semitroncal", más tarde bautizado MendoTran. Un año después, en 2019, comenzó a implementarse.

Alfredo Cornejo, troles, Mendotran, colectivo electrico 11-07-19 - Investidura Alfredo Cornejo, en una de las presentaciones de los colectivos eléctricos de la STM. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Fuerte foto política. El 10 de abril de 2018, Alfredo Cornejo recibió en Casa de Gobierno a una de las líderes de la oposición: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien por entonces enfrentaba una dura interna en el peronismo, por sus aspiraciones a encabezar la boleta de 2019 para la gobernación. En el encuentro se acordó el envío del proyecto de juicio por jurados, que finalmente se convirtió en ley.

Alfredo Cornejo Anabel Fernández Sagasti 10-04-2018 - investidura Una foto que dio que hablar: Cornejo recibió a Fernández Sagasti en su despacho. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Alfredo Cornejo y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, inauguraron el Complejo Penitenciario Federal VI, que aloja a procesados y condenados por la Justicia Federal con asiento en Mendoza, a fin de descomprimir las cárceles provinciales.

Garavano y Cornejo Carcel Federal - 371470 - INVESTIDURA Germán Garavano y Alfredo Cornejo cortaron la cinta en el complejo ubicado frente a Almafuerte I. Foto: Archivo Sitio Andino

Como un proyecto de "continuidad", el 9 de diciembre de 2019 asumió la gobernación Rodolfo Suarez, quien recibió los atributos de parte de Alfredo Cornejo. Fue el segundo traspaso de mando de un radical a otro en Mendoza, desde el retorno a la Democracia (la dupla Iglesias/Cobos había sido la anterior).

Rodolfo Suarez asunción gobernador, traspaso de mando Alfredo Cornejo 09-12-2019 - Investidura Alfredo Cornejo le traspasa los atributos a Rodolfo Suarez, nuevo gobernador de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Primer escollo que afrontó Suarez en su gestión: la sanción de la ley que modificó la 7.722, las manifestaciones en las calles y la posterior derogación de la norma, tras un encuentro con intendentes y legisladores.

Rodolfo Suarez reunión intendentes legisladores modificación ley 7722 - 27-12-19 - Investidura La reunión en la que se definió la derogación de la Ley 9209, que modificaba la 7722. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Marzo de 2020. El avance mundial del coronavirus, y la amenaza de su desembarco a la Argentina, exigía la adopción de medidas preventivas. En Mendoza, el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria. El 17, en tanto, se profundizaron las restricciones: cuarentena obligatoria a ingresantes, cierre de espacios sociales y culturales, además de la suspensión de varias actividades. Tres días después, la Provincia adhirió a la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio determinado por Nación. Con el correr de los meses, Suarez se enfrentó al gobierno de Alberto Fernández por la flexibilización de las disposiciones restrictivas y Mendoza se adelantó a la apertura de actividades.

Planta de abastecimiento, equipamiento medico, covid 19, coronavirus, rodolfo suarez , ana María nadal - Investidura Rodolfo Suarez y su ministra de Salud, Ana María Nadal, en épocas de aislamiento por el coronavirus. Foto: Yemel Fil

En una sesión semipresencial por las restricciones a raíz del coronavirus, Rodolfo Suarez dedicó un buen tramo de su primer discurso ante la asamblea legislativa a las medidas adpotadas en pandemia. Anunció asistencia a pymes y sectores críticos, y ratificó prioridades en salud, seguridad, educación, obras e infraestructura, turismo e industria. Presentó su proyecto de reforma constitucional —truncado a posteriori— y anticipó la creación de Consejo, Económico, Ambiental y Social (CEAS).

Rodolfo Suarez, Mario Abed, asamblea legislativa 1 de mayo 2020, saludo codo coronavirus - Investidura Una sesión inédita para el primer discurso de Rodolfo Suarez ante la asamblea legislativa, el 1º de mayo de 2020. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

El 10 de diciembre de 2020, meses después de que la Legislatura sancionara la ley que lo creó, el Consejo, Económico, Ambiental y Social (CEAS) tuvo su reunión constitutiva. Participaron exgobernadores, intendentes, legisladores y distintos actores de la sociedad civil. Con el paso del tiempo, el órgano multisectorial que debatiría políticas de Estado fue perdiendo fuerza hasta prácticamente desaparecer.

Consejo Económico Ambiental y Social, CEAS, Rodolfo Suarez, Ángel Bustelo 10-12-20 - Investidura El CEAS, uno de los "grandes" proyectos del gobierno de Rodolfo Suarez, que con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con inocultables tensiones por la administración de la pandemia, denuncias de "discriminación" a Mendoza a la hora del reparto de fondos nacionales, y cruces por la indefinición del laudo de Portezuelo del Viento; el 6 de marzo de 2021 Rodolfo Suarez recibió a Alberto Fernández, en su primera visita a la Provincia como presidente. El Jefe de Estado participó del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Dos años después, en enero de 2023, el gobernador decidió no recibir a Fernández en su tercera visita a la jurisdicción, enojado por el "No" a Portezuelo que laudó el presidente.

alberto fernandez, presidente, coviar, vendimia 2021, suarez - 466210 - INVESTIDURA Suarez y Fernández en el desayuno de la Coviar 2021. Foto: Cristian Lozano

Tras un proceso formal que se extendió por algunos meses, y que incluyó la sanción de una ley en la Legislatura, en mayo de 2021 se concretó la estatización de IMPSA por parte de los Estados nacional y provincial. A menos de tres años de ese salvataje financiero, en febrero de 2025 la empresa volvió a manos privadas, convirtiéndose en la primera privatización de la era Milei.

Alberto Fernández y Suarez en Mendoza, IMPSA Suarez y Fernández, en un recorrido por las instalaciones de IMPSA tras su estatización, en junio de 2021. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El 28 de septiembre de 2021 se inauguró el Polo Judicial de Mendoza, una de las obras públicas vinculadas a la Justicia más importante de las últimas décadas en la Provincia. Su construcción inició tres años antes y se completó mayormente con recursos provinciales, aunque también contó con aportes de la Nación.

Rodolfo Suarez inauguración polo judicial 28-09-21 - Investidura La inauguración del Polo Judicial de Mendoza, uno de los hitos vinculados a la Justicia más importante de los últimos años. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En marzo de 2022, la Legislatura sancionó la Ley de Boleta Única Papel en Mendoza, propuesta que Suarez había prometido un año antes. El nuevo sistema de sufragio debutó en las PASO municipales del 30 de abril de 2023, cuando Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle eligieron candidatos a intendente y concejales.

boleta unica.jpeg La boleta única debutó en Mendoza en las elecciones 2023.

En octubre de 2022, se convirtió en ley la reforma de la Suprema Corte que —entre otros aspectos— eliminó el forum shopping para pasar a un sistema de sorteo de las causas que llegan al máximo tribunal. La iniciativa fue enviada por el gobernador, pero recibió modificaciones de los propios jueces supremos y salió casi por unanimidad.

Rodolfo Suarez jueces Suprema Corte de Justicia - Investidura Rodolfo Suarez logró convertir en ley la reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Foto: Archivo Medios Andinos

El 7 de noviembre de 2022, el por entonces poderoso ministro de Economía, Sergio Massa, arribó a Mendoza por primera vez ocupando ese cargo. Anunció una serie de medidas para asistir a los productores afectados por las heladas tardías. Luego llegaría otras cuatro veces más, algunas de ellas —además— como candidato presidencial 2023. Rodolfo Suarez fue anfitrión en todas sus visitas.

Massa en Mendoza, Suarez, Sagasti, INVESTIDURA Sergio Massa visitó Mendoza cinco veces como ministro de Economía. Foto: Archivo Medios Andinos

El 9 de diciembre de 2023, Alfredo Cornejo se convirtió en el primer gobernador en repetir mandato desde el retorno a la Democracia. Cuando finalice su gestión, en 2027, será el que más tiempo haya ocupado ese cargo en la historia de Mendoza.

Jura y asunción, Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez.jpg Foto: Yemel Fil

En su quinto discurso ante la Asamblea Legislativa, primero del nuevo mandato, Cornejo anunció la firma de una adenda con el Gobierno nacional para ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibió como compensación por los perjuicios de la Promoción Industrial. Uno de los "caballitos de batalla" de la segunda gestión cornejista.

conferencia Alfredo Cornejo 1 de mayo 2024, gabinete - Investidura El 1 de mayo de 2024 Cornejo anunció el desvío de los fondos originalmente destinados a Portezuelo del Viento. Foto: Yemel Fil

El 6 de septiembre de 2024, Javier Milei visitó Mendoza por primera vez desde su asunción como presidente y fue recibido por Alfredo Cornejo. Aún sin firmar la alianza política que se tejió al año siguiente, los mandatarios se mostraron sinérgicos, revelando la buena sintonía entre ambos.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visita Mendoza septiembre 2024, INVESTIDURA Meses después de esa visita, libertarios y radicales sellaron una alianza política/electoral en los comicios de 2025. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La segunda gestión de Cornejo como gobernador se ha caracterizado por el impulso a la minería. El 1º de mayo de 2025 buscó graficar tal idea con un gesto simbólico: durante su discurso ante la asamblea legislativa, levantó una roca mineralizada y una botella de vino para reflejar la convivencia de ambas actividades en Mendoza.

1 de Mayo 2025, Alfredo Cornejo, discurso, cobre, minería, Hebe Casado apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, INVESTIDURA Una foto para el recuerdo: el día que Alfredo Cornejo levantó una roca mineralizada en la Legislatura para impulsar la minería. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

La obra pública es otra de las apuestas fuertes de Cornejo en este mandato, propulsada por los fondos frescos del Resarcimiento. En septiembre de 2025 dejó inaugurado el segundo tramo de la nueva Ruta Panamericana, una obra iniciada en el mandato de Suarez, que conecta al área metropolitana con el piedemonte.