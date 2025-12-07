De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

El próximo martes 9 de diciembre se cumplen diez años consecutivos de gobiernos de Cambia Mendoza —los períodos de Alfredo Cornejo (2015-2019 y 2023-2025) y Rodolfo Suarez (2019-2023)—, un ciclo que llegará a doce años consecutivos cuando el actual gobernador finalice su mandato en 2027.
Fotogalería: una década de Cambia Mendoza, retratada en diez años de imágenes
Tras dos gestiones peronistas en Mendoza (Celso Jaque y Francisco “Paco” Pérez), el 9 de diciembre de 2015 asumieron el gobernador Alfredo Cornejo y su vice, Laura Montero, con un “triplete de actos”: jura en la Legislatura, traspaso de mando en el cuarto piso de Casa de Gobierno y discurso junto al gabinete en la explanada.
El 28 de enero de 2016, el presidente Mauricio Macri visitó por primera vez Mendoza como Jefe de Estado. Fue la primera de varias visitas durante su mandato, en el marco de un vínculo que tuvo altibajos pese a la alianza electoral que forjaron en 2015. Durante los años en que coincidieron como mandatarios hubo diferencias políticas y estratégicas, especialmente hacia el final de sus gestiones. No obstante, fruto de ese vínculo surgió el acuerdo por el cual Nación se comprometió a girar 1.023 millones de dólares en resarcimiento por los perjuicios que sufrió Mendoza durante años por la Promoción Industrial.
En febrero de 2016, el gobierno de Alfredo Cornejo presentó en la paritaria docente el ítem aula, un incentivo salarial que representa el 10% del sueldo y que originalmente premiaba a los educadores que estuvieran en el aula, aunque luego su alcance fue ampliado. Una medida muy resistida por el sindicalismo y distintas fuerzas políticas, que incluso propusieron eliminarla en la campaña 2023. En mayo de 2018, la Suprema Corte lo declaró constitucional.
El 1º de mayo de 2016, Cornejo brindó su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias. Hizo un repaso de la “grave crisis” heredada y puso el foco en la normalización del Estado, la austeridad, el orden de las cuentas públicas y la modernización de la gestión. Fuertes anuncios en materia de seguridad y obra pública.
Tras una serie de muertes de animales, en mayo de 2016 se anunció el cierre del exZoológico de Mendoza, para reconvertirlo en un Ecoparque. A casi una década de ese anuncio, todavía no fue reabierto al público, pese a que en el oficialismo señalan que la reinauguración está cerca de producirse.
En enero de 2018, el Gobierno de Mendoza presentó el nuevo plan de transporte público para el área metropolitana, jerarquizando un sistema "semitroncal", más tarde bautizado MendoTran. Un año después, en 2019, comenzó a implementarse.
Fuerte foto política. El 10 de abril de 2018, Alfredo Cornejo recibió en Casa de Gobierno a una de las líderes de la oposición: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien por entonces enfrentaba una dura interna en el peronismo, por sus aspiraciones a encabezar la boleta de 2019 para la gobernación. En el encuentro se acordó el envío del proyecto de juicio por jurados, que finalmente se convirtió en ley.
Alfredo Cornejo y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, inauguraron el Complejo Penitenciario Federal VI, que aloja a procesados y condenados por la Justicia Federal con asiento en Mendoza, a fin de descomprimir las cárceles provinciales.
Como un proyecto de "continuidad", el 9 de diciembre de 2019 asumió la gobernación Rodolfo Suarez, quien recibió los atributos de parte de Alfredo Cornejo. Fue el segundo traspaso de mando de un radical a otro en Mendoza, desde el retorno a la Democracia (la dupla Iglesias/Cobos había sido la anterior).
Primer escollo que afrontó Suarez en su gestión: la sanción de la ley que modificó la 7.722, las manifestaciones en las calles y la posterior derogación de la norma, tras un encuentro con intendentes y legisladores.
Marzo de 2020. El avance mundial del coronavirus, y la amenaza de su desembarco a la Argentina, exigía la adopción de medidas preventivas. En Mendoza, el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria. El 17, en tanto, se profundizaron las restricciones: cuarentena obligatoria a ingresantes, cierre de espacios sociales y culturales, además de la suspensión de varias actividades. Tres días después, la Provincia adhirió a la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio determinado por Nación. Con el correr de los meses, Suarez se enfrentó al gobierno de Alberto Fernández por la flexibilización de las disposiciones restrictivas y Mendoza se adelantó a la apertura de actividades.
En una sesión semipresencial por las restricciones a raíz del coronavirus, Rodolfo Suarez dedicó un buen tramo de su primer discurso ante la asamblea legislativa a las medidas adpotadas en pandemia. Anunció asistencia a pymes y sectores críticos, y ratificó prioridades en salud, seguridad, educación, obras e infraestructura, turismo e industria. Presentó su proyecto de reforma constitucional —truncado a posteriori— y anticipó la creación de Consejo, Económico, Ambiental y Social (CEAS).
El 10 de diciembre de 2020, meses después de que la Legislatura sancionara la ley que lo creó, el Consejo, Económico, Ambiental y Social (CEAS) tuvo su reunión constitutiva. Participaron exgobernadores, intendentes, legisladores y distintos actores de la sociedad civil. Con el paso del tiempo, el órgano multisectorial que debatiría políticas de Estado fue perdiendo fuerza hasta prácticamente desaparecer.
Con inocultables tensiones por la administración de la pandemia, denuncias de "discriminación" a Mendoza a la hora del reparto de fondos nacionales, y cruces por la indefinición del laudo de Portezuelo del Viento; el 6 de marzo de 2021 Rodolfo Suarez recibió a Alberto Fernández, en su primera visita a la Provincia como presidente. El Jefe de Estado participó del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Dos años después, en enero de 2023, el gobernador decidió no recibir a Fernández en su tercera visita a la jurisdicción, enojado por el "No" a Portezuelo que laudó el presidente.
Tras un proceso formal que se extendió por algunos meses, y que incluyó la sanción de una ley en la Legislatura, en mayo de 2021 se concretó la estatización de IMPSA por parte de los Estados nacional y provincial. A menos de tres años de ese salvataje financiero, en febrero de 2025 la empresa volvió a manos privadas, convirtiéndose en la primera privatización de la era Milei.
El 28 de septiembre de 2021 se inauguró el Polo Judicial de Mendoza, una de las obras públicas vinculadas a la Justicia más importante de las últimas décadas en la Provincia. Su construcción inició tres años antes y se completó mayormente con recursos provinciales, aunque también contó con aportes de la Nación.
En marzo de 2022, la Legislatura sancionó la Ley de Boleta Única Papel en Mendoza, propuesta que Suarez había prometido un año antes. El nuevo sistema de sufragio debutó en las PASO municipales del 30 de abril de 2023, cuando Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle eligieron candidatos a intendente y concejales.
En octubre de 2022, se convirtió en ley la reforma de la Suprema Corte que —entre otros aspectos— eliminó el forum shopping para pasar a un sistema de sorteo de las causas que llegan al máximo tribunal. La iniciativa fue enviada por el gobernador, pero recibió modificaciones de los propios jueces supremos y salió casi por unanimidad.
El 7 de noviembre de 2022, el por entonces poderoso ministro de Economía, Sergio Massa, arribó a Mendoza por primera vez ocupando ese cargo. Anunció una serie de medidas para asistir a los productores afectados por las heladas tardías. Luego llegaría otras cuatro veces más, algunas de ellas —además— como candidato presidencial 2023. Rodolfo Suarez fue anfitrión en todas sus visitas.
El 9 de diciembre de 2023, Alfredo Cornejo se convirtió en el primer gobernador en repetir mandato desde el retorno a la Democracia. Cuando finalice su gestión, en 2027, será el que más tiempo haya ocupado ese cargo en la historia de Mendoza.
El 6 de septiembre de 2024, Javier Milei visitó Mendoza por primera vez desde su asunción como presidente y fue recibido por Alfredo Cornejo. Aún sin firmar la alianza política que se tejió al año siguiente, los mandatarios se mostraron sinérgicos, revelando la buena sintonía entre ambos.
La segunda gestión de Cornejo como gobernador se ha caracterizado por el impulso a la minería. El 1º de mayo de 2025 buscó graficar tal idea con un gesto simbólico: durante su discurso ante la asamblea legislativa, levantó una roca mineralizada y una botella de vino para reflejar la convivencia de ambas actividades en Mendoza.
La obra pública es otra de las apuestas fuertes de Cornejo en este mandato, propulsada por los fondos frescos del Resarcimiento. En septiembre de 2025 dejó inaugurado el segundo tramo de la nueva Ruta Panamericana, una obra iniciada en el mandato de Suarez, que conecta al área metropolitana con el piedemonte.