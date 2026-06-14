Gabriel Fidel vs Adriana García: el perfil de los candidatos que llegaron al balotaje en la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá su próximo rector o rectora en un balotaje que se celebrará el 23 de junio . La comunidad de la casa de altas estudios deberá definir la conducción por los próximos cuatro años entre la fórmula Gabriel Fidel/María Flavia Filippini , vinculada al radicalismo; y la de Adriana García/Ana Sisti , relacionada al peronismo.

En unos comicios atomizados, ambas listas estuvieron lejos de alcanzar el 50% que exige el estatuto para acceder al cargo. A partir de ahora empieza a tallar fuerte la estrategia para atraer las adhesiones que obtuvieron las otras dos propuestas que participaron del acto electoral y quedaron afuera de la segunda vuelta.

Más allá de los acuerdos políticos que puedan cerrarse en este corto periodo hasta volver a las urnas, los casi 34 puntos que quedaron en manos de las listas de Javier Ozollo/Fernanda Bernabé ("Universidad Abierta") e Ismael Farrando/Jimena Estrella ("Trayectoria y Renovación") no necesariamente son transferibles de manera lineal.

Es una incógnita lógica que surge cada vez que aparece este tipo de definición electoral: hasta qué punto los votantes responden a las definiciones de sus "referentes" o toman decisiones de manera autónoma . La capacidad de "ordenar" esos votos es relativa, pero sí pueden ensayarse algunas conjeturas.

elecciones, uncuyo, universidad, 9 de junio La UNCuyo elegirá en el balotaje a su nuevo rector o rectora por los próximos cuatro años. Foto: Prensa Universidad Nacional de Cuyo

A priori, Fidel enfrenta un escenario más complejo. Es que durante la campaña, las otras tres listas se mostraron —en mayor o menor medida— críticas del oficialismo. No obstante, se especula que buena parte de los votos de Farrando —una propuesta "radical blue"— podría ir hacia la nómina que encabeza el actual vicerrector de la UNCuyo. A tal grado que hasta un día antes del cierre de listas se hablaba de un posible acuerdo entre ambos espacios (que nunca llegó).

García, en cambio, partiría desde una posición más favorable para captar ese voto opositor, fundamentalmente por el que optó por el binomio Ozollo/Bernabé en la primera vuelta. Aquí la lógica es similar a la de Farrando, pero a la inversa: los sufragios de "Universidad Abierta" irían hacia Encuentro Plural.

Otro factor que podría ser clave es la participación. El 9 de junio se registraron niveles de votación relativamente bajos, aunque tampoco se espera que en el balotaje crezca la asistencia considerablemente. Es más, hasta podría ser menor si se tiene en cuenta que las unidades académicas atraviesan periodo de mesas de examen y final de cuatrimestre. Bajo ese contexto, la capacidad de movilización de las fuerzas puede presentarse determinante.

Balotaje en la UNCuyo: quién es y qué propone Gabriel Fidel

El actual vicerrector de la UNCuyo, histórico dirigente radical, es licenciado en Ciencias Políticas por la UNCuyo y cuenta con un máster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas at Austin, con especialización en política económica. Tiene una extensa trayectoria tanto en el sector privado como público.

En el ámbito público, fue ministro de Gobierno en la gobernación Cobos; y de Economía y subsecretario de Turismo en la gestión Iglesias. Además, presidió la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología en la gestión de Rodolfo Suarez, así como titular de la Fundación ProMendoza. En 2015 fue electo Parlamentario del Mercosur por Mendoza. También integró el directorio de YPF entre 2017 y 2019.

En paralelo, ha mantenido actividad académica como profesor titular de Economía Política en la UNCuyo durante más de tres décadas.

En el ámbito privado, se desempeñó como directivo y consultor en empresas y organismos nacionales e internacionales, y tuvo participación en la industria vitivinícola, con roles en bodegas y entidades del sector.

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Durante la campaña, Fidel puso el acento en la necesidad de “terminar con la grieta universitaria” y avanzar hacia una lógica de acuerdos amplios. Su discurso evita la confrontación directa y apuesta a mostrarse como una figura capaz de sintetizar intereses diversos dentro de la UNCuyo.

En ese marco, promueve una universidad más articulada con el futuro, con eje en la innovación, la modernización institucional y la adaptación a los cambios del contexto global. “La universidad es un lugar donde cuanto más diversidad, mejor universidad”, sostuvo, y agregó que uno de sus objetivos es volver a conformar ámbitos de gestión que reflejen esa heterogeneidad, tanto en lo político como en lo disciplinar.

Sobre las políticas de ajuste y desfinanciamiento hacia las universidades implementadas por el gobierno nacional, analizó que “hay un embate contra el financiamiento y también contra las universidades públicas, por lo que hoy más que nunca debemos trabajar en unidad y cuidar nuestra casa”.

Sintetizó su enfoque de gestión en tres ejes: “Reclamar, reformar y resguardar”. “Vamos a seguir con esta idea de sumar, no amontonar, sino construir una propuesta con los mejores aportes de la universidad”, concluyó.

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Balotaje en la UNCuyo: quién es y qué propone Adriana García

Licenciada en Historia, García es profesora y especialista en Docencia Universitaria. Cuenta con una extensa trayectoria académica, con fuerte desarrollo en la enseñanza, la investigación y la gestión universitaria.

Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras durante dos períodos consecutivos (2008-2014). Además, se desempeñó como secretaria académica del Rectorado entre 2014 y 2018, durante la gestión del radical Daniel Pizzi. Previamente ocupó distintos roles en la misma unidad académica, como consejera directiva y secretaria académica.

Fue coordinadora del Ingreso de la FFyL y tutora estudiantil. En el nivel medio, ejerció la docencia en instituciones públicas y privadas, y fue vicedirectora del Colegio Universitario Central.

En paralelo, ha desarrollado una actividad como docente-investigadora, desde adscripta hasta profesora titular efectiva. Ha dirigido proyectos de investigación en áreas vinculadas a la teoría de la historia, la didáctica y la práctica profesional, y es autora de seis libros y publicaciones científicas.

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En su discurso, García —de extracción peronista— enfatiza la necesidad de “recuperar” una universidad menos atravesada por la política partidaria. Tras conocer el resultado electoral, su balance fue que “más del 60% de la comunidad universitaria quiere un cambio”.

En ese sentido, planteó la necesidad de reconstruir vínculos hacia adentro de la universidad y recuperar un “equilibrio de voces” en la toma de decisiones.

Entre sus principales lineamientos, García propone fortalecer el perfil académico de la UNCuyo, con mayor articulación entre investigación, docencia y sectores socioproductivos, así como una vinculación más estrecha con el sistema educativo provincial. También plantea revisar la estructura de gestión y la planta de cargos, priorizando criterios de carrera administrativa y transparencia.

Además, promueve una universidad más conectada con la salida laboral de sus egresados, con carreras y planes de estudio adaptados a los cambios del contexto, y una mayor integración con los procesos de transformación educativa, especialmente en la formación docente.

En relación a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, coincide con Fidel que se trata de un "desgaste" deliberado, aunque acusó al Ejecutivo provincial de ser "cómplice del castigo a las universidades" por su sociedad política con La Libertad Avanza.