13 de junio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei viaja a España, participa de la cumbre del Mercosur y luego irá a Estados Unidos

El presidente sumó una nueva escala a Madrid, además de las ya programadas a Asunción y Nueva York, en una gira que busca reforzar vínculos políticos y atraer inversiones.

El Jefe de Estado retoma sus viajes al exterior.

El Jefe de Estado retoma sus viajes al exterior.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional con una gira que incluirá viajes a España, Paraguay y Estados Unidos, en un recorrido que se extenderá entre fines de junio y los primeros días de julio.

La primera escala será en Madrid, donde el mandatario permanecerá del 24 al 27 de junio con una agenda centrada en encuentros con empresarios y una conferencia.

Escala en Madrid y nueva visita a España de Javier Milei

Durante su estadía en la capital española, Milei participará de una actividad en la Universidad CEU San Pablo, donde además mantendrá reuniones con empresarios y podría recibir una distinción.

Se trata de la sexta visita del presidente a España desde que asumió en diciembre de 2023, con antecedentes de encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

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Javier Milei suma su sexto viaje a Espa&ntilde;a desde que es presidente.

Javier Milei suma su sexto viaje a España desde que es presidente.

El viaje coincidirá con un momento clave en la política local, ya que ese mismo día la oposición buscará avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Cumbre del Mercosur en Paraguay: Milei presente

Tras su regreso al país, el mandatario volverá a salir el 30 de junio rumbo a Asunción para participar de la cumbre de presidentes del Mercosur.

Será el primer encuentro del bloque tras la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un punto central de la agenda regional.

En ese marco, también se prevé el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur, actualmente en manos de Paraguay, hacia Uruguay.

Javier Milei, firma acuerdo Mercosur Unión Europea 17-01-26 (02)
El Mercosur vuelve a reunirse tras la firma del acuerdo con la UE.

El Mercosur vuelve a reunirse tras la firma del acuerdo con la UE.

Otro viaje de Javier Milei a Estados Unidos para reforzar el alineamiento con Trump

La gira internacional continuará el 4 de julio, cuando Milei viajará a Estados Unidos para participar de los festejos por el Día de la Independencia, en una visita que se extenderá hasta el 7 de ese mes.

Se tratará de su decimoctavo viaje a ese país desde que asumió la presidencia, con una agenda orientada a consolidar el vínculo político con Donald Trump y atraer inversiones.

Según trascendió, el mandatario podría participar de actividades vinculadas a la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense, en un contexto en el que la Casa Blanca busca dar relevancia a la fecha.

La gira se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos, que en los últimos meses incluyó encuentros diplomáticos, visitas oficiales y cooperación en materia de defensa e inteligencia.

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Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos.

Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos.

Una agenda internacional cargada para Javier Milei

Con este cronograma, Milei intensifica su presencia en el exterior en medio de una agenda política local compleja, combinando gestiones económicas, vínculos políticos y participación en foros internacionales.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en los resultados de estas gestiones y en su impacto tanto en la política interna como en la inserción internacional del país.

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