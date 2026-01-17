Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial: qué implica

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado en Asunción el acuerdo de asociación birregional , luego de 26 años de negociaciones , idas y vueltas políticas y resistencias internas en ambos bloques. La rúbrica del documento da lugar a la mayor área de libre comercio del mundo , con un mercado de entre 720 y 780 millones de personas y cerca del 25% del PBI global .

La formalización se realizó en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay , con el presidente paraguayo Santiago Peña como anfitrión . Aunque los jefes de Estado estuvieron presentes, la firma formal quedó a cargo de los cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea , según el protocolo acordado previamente.

Entre los testigos del acto estuvieron Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Mulino (Panamá) , además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , y el titular del Consejo Europeo, António Costa . El único ausente fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , quien decidió no viajar a Paraguay y realizar un acto paralelo en Río de Janeiro, lo que generó malestar en la Casa Rosada.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea elimina de forma progresiva más del 90% de los aranceles bilaterales , reduce barreras no arancelarias y avanza hacia la unificación de regulaciones en áreas clave como inversiones, normas sanitarias, estándares técnicos y propiedad intelectual.

Para el Mercosur, el pacto abre el acceso preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, con beneficios directos para el sector agroindustrial, la exportación de alimentos, minerales y manufacturas de origen agropecuario. Para la Unión Europea, en tanto, fortalece su presencia estratégica en América del Sur y le permite diversificar proveedores en un escenario de competencia global creciente.

Según estimaciones citadas en informes especializados, las empresas europeas podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros, mientras que los flujos de inversión extranjera directa hacia el Mercosur podrían duplicarse en el mediano plazo.

Javier Milei, el Mercosur y la apertura comercial

La firma del acuerdo se dio en un contexto político particular para la Argentina. Milei fue uno de los principales impulsores del cierre del tratado, en línea con su discurso de apertura comercial y crítica al funcionamiento histórico del Mercosur.

“El Mercosur ha sido un escollo para el progreso de los argentinos”, había afirmado el Presidente en la cumbre del bloque en 2024, al cuestionar la falta de acuerdos internacionales y el encierro comercial de las últimas décadas. En ese sentido, el Gobierno considera este pacto como un punto de inflexión en la política exterior y económica del país.

Desde Casa Rosada adelantaron que, una vez que el acuerdo entre en vigencia, la Secretaría de Coordinación de Producción deberá adaptar reglamentos técnicos, normas de origen y procedimientos de certificación, para alinearlos con lo pactado con la Unión Europea.

Acuerdo Mercosur/UE: sectores beneficiados, riesgos y desafíos

Pese al entusiasmo oficial, el acuerdo también plantea desafíos importantes. Mientras el agro del Mercosur aparece como uno de los grandes ganadores, sectores industriales sensibles, como textiles, calzado y metalmecánica, enfrentarán una mayor competencia europea.

En Europa, en tanto, la agricultura es uno de los sectores más reticentes, por el impacto que podría tener el ingreso de productos sudamericanos. A esto se suman exigencias ambientales y laborales, como trazabilidad, deforestación y estándares de producción, que obligarán a inversiones y adaptaciones productivas en la región.

El intercambio comercial entre ambos bloques ya supera los 111.000 millones de euros anuales, pero la relación sigue siendo asimétrica. El acuerdo apunta a equilibrar ese vínculo, aunque su éxito dependerá de políticas de compensación y adaptación para pymes y sectores vulnerables.

El camino que resta para que entre en vigencia el histórico acuerdo

Aunque la firma marca un hito histórico, el acuerdo aún debe ser ratificado. En la Unión Europea persisten objeciones políticas de algunos países, mientras que en el Mercosur cada Estado miembro deberá aprobarlo de manera individual, debido a la falta de una institucionalidad supranacional.

Como alternativa, se analiza un Acuerdo Interino, que permitiría aplicar de inmediato la parte comercial del tratado. Sin embargo, incluso ese mecanismo requiere la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los países del Mercosur.

Con la firma ya concretada, el Mercosur y la Unión Europea cerraron una negociación histórica, pero ahora enfrentan el desafío más complejo: convertir el acuerdo en una realidad efectiva y sostenerlo en un contexto de tensiones políticas internas y cambios en el escenario global.

