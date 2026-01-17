Día histórico: Paraguay reúne a la Unión Europa y el Mercosur para concretar la firma del acuerdo

Día histórico: Paraguay reúne a los representantes de la Unión Europa y el Mercosur para concretar la firma del acuerdo

El presidente Javier Milei estará presente en Asunción, Paraguay , para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente. Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea : el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional. Por ese motivo, el gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.

La comitiva argentina partirá a las 9 hacia Paraguay. Milei buscará dar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

Tras la breve estadía en el vecino país, Milei iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

El gran ausente en la firma del acuerdo: Lula da Silva

Este viernes se conoció que el presidente de Brasil, Lula da Silva, no estará presente en la firma del acuerdo que necesitó de más de veinte años de negociaciones. Sin embargo, en la previa de la oficialización del convenio comercial, el mandatario reelecto se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Río de Janeiro.

Lula enfatizó que “la liberalización y la apertura comercial sólo tienen sentido si son capaces de promover el desarrollo sostenible y reducir las desigualdades”. Además, señaló que el comercio y la inversión resultan en nuevos empleos y oportunidades.

El presidente brasileño también reiteró los compromisos con el medio ambiente, el enfrentamiento del cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y de los trabajadores.

Lula agregó que, a diferencia del pasado, Brasil no se limitará a suministrar materias primas, especialmente productos agrícolas, a la Unión Europea. “Queremos producir y vender bienes industriales con mayor valor agregado”, afirmó, destacando que el acuerdo incentiva la inversión de empresas europeas en el Mercosur, lo que incluye cadenas de valor estratégicas para la transición energética y la transmisión digital.

presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen presidente de Brasil, Lula da Silva La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el presidente de Brasil, Lula da Silva. X @LulaOficial

Con una visión optimista, Von der Leyen expresó: “Sé que, entre nuestras regiones y nuestros pueblos, lo mejor está por venir”. A su vez, afirmó que el acuerdo multiplicará las oportunidades, con reglas claras y predecibles; y con estándares y cadenas de suministro que, según ella, “servirán como autopistas para la inversión”.

“Este acuerdo, ahora concluido, es el logro de toda una generación”, añadió la líder europea, en medio de agradecimientos por el compromiso de Lula en la consolidación del acuerdo.

“El liderazgo político, el compromiso personal y la pasión que usted ha demostrado en las últimas semanas y meses, mi querido presidente Lula, han sido realmente enormes”, añadió, elogiando la dirección del mandatario brasileño durante las negociaciones.