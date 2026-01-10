10 de enero de 2026
Sitio Andino
Comercio e industria

Tras arduas negociaciones, el acuerdo Unión Europea–Mercosur promete más oportunidades para Mendoza

El acuerdo fue celebrado por el gobierno nacional y el sector empresarial. Advierten que su impacto dependerá de reformas internas y la capacidad exportadora.

 Por Sofía Pons

Este viernes, el sector político, económico y comercial celebró la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se oficializará con la firma el próximo 17 de enero en Paraguay. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los detalles del convenio internacional.

"A partir de este acuerdo, los productos argentinos podrán acceder a un mercado de más de 700 millones de personas, lo que representa 20% del PBI mundial. En este sentido, la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país", detalló Caputo.

Según el titular de la cartera de Economía, mediante este acuerdo "habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros".

Además, será una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas para comenzar a agregar valor y exportar. "En este sentido, el acuerdo generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos", indicó Caputo.

Apertura del comercio internacional, tras décadas de negociaciones

El gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, calificó como “un paso importantísimo” la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, tras el aval del bloque europeo y a la espera de la firma formal. Si bien advirtió que aún restan pasos administrativos, estimó que el tratado podría entrar en vigencia en un plazo aproximado de un año.

En diálogo con Aconcagua Radio 90.1, Bustos Carra subrayó que la concreción del acuerdo pone fin a un proceso largo y complejo, atravesado por la pandemia, la falta de impulso político en etapas anteriores y las reticencias de algunos países europeos como Francia, Polonia e Irlanda. “Finalmente, decisiones de la Unión Europea, como la asistencia financiera a sectores agrícolas, facilitaron que el convenio avance y se firme en el ámbito del Mercosur”, explicó.

Para el dirigente empresario, la noticia es positiva, aunque llamó a abordarla “con cautela”. En ese sentido, remarcó que Mendoza y la región de Cuyo cuentan con productos de calidad y con experiencia exportadora hacia Europa. “La Unión Europea concentra cerca del 20% del PBI mundial. Hay público para venderle”, afirmó. El desafío, añadió, pasa por la competitividad, un aspecto que el acuerdo ayudaría a mejorar.

Bustos Carra señaló que el tratado implicará competir en mercados altamente exigentes y tecnificados, lo que consideró un estímulo: “Eso nos va a permitir revalidar nuestros títulos en cuanto a calidad y, al mismo tiempo, acceder a tecnología más actualizada”.

El gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo puso el acento en las reformas internas necesarias para aprovechar la apertura. Mencionó la necesidad de una modernización del sistema tributario, una reforma laboral “profunda” y la reducción de la burocracia que encarece los costos. “Este convenio nos da una posibilidad, pero también requiere un esfuerzo del Gobierno para acompañar a los actores de la economía”, sostuvo.

Cómo puede impactar el acuerdo en Mendoza

Respecto del impacto concreto en Mendoza, Bustos Carra explicó que se trata de un acuerdo de libre comercio que establece beneficios recíprocos, aunque con una ventaja temporal para el Mercosur. “Los tiempos para la baja de aranceles de nuestros productos para ingresar a Europa son más cortos que los plazos que tiene la Unión Europea para reducir los suyos al entrar al Mercosur. Eso ya marca un beneficio”, detalló.

Entre las oportunidades, mencionó la complementariedad productiva, especialmente en el sector agrícola, y la apertura de nichos de mercado ante las tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos. “Se abren espacios que antes ocupaban productores estadounidenses y que pueden ser aprovechados por países del Mercosur”, indicó.

Agricultor, Productor Agropecuario
Debido a las estacionalidades, el agro mendocino tiene un gran oportunidad gracias al acuerdo.

Debido a las estacionalidades, el agro mendocino tiene un gran oportunidad gracias al acuerdo.

Consultado sobre los productos mendocinos con mayor potencial, destacó la fruta fresca —en particular las cerezas, que ya obtienen precios destacados en mercados italianos—, además del vino, el aceite de oliva, frutos secos y otras producciones regionales.

Finalmente, Bustos Carra recordó las particularidades productivas de la provincia. “Mendoza es un oasis: solo el 4% de su superficie es cultivada. Eso habla del esfuerzo y la capacidad de su gente”, expresó. En ese marco, consideró que el acuerdo cuenta con un respaldo generalizado de la comunidad de negocios y que, bien aprovechado, puede convertirse en una herramienta clave para el crecimiento regional y nacional, en articulación con los socios del Mercosur, especialmente Brasil.

