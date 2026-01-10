10 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

El entrenador que dirigió al Tomba en el 2003/05 aseguró que transfirió más de USD 150.000 y que el dinero habría sido apropiado por los administradores del proyecto.

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.

Por Sitio Andino Deportes

El entrenador del Club Atlético Banfield, Pedro Troglio, denunció públicamente una presunta estafa inmobiliaria que, según el propio entrenador, afectó a cerca de 160 inversores, muchos de los cuales habrían perdido los ahorros de toda su vida. Los hechos derivan de la paralización de varios desarrollos habitacionales en La Plata tras el traspaso de la empresa inicial a una nueva administración a finales de 2025, lo que intensificó los reclamos judiciales por la falta de restitución del dinero invertido.

En recientes declaraciones a América TV, Troglio advirtió sobre la gravedad de la situación: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”. Aclaró además que, aunque él puede sobrellevar la pérdida, muchos de los afectados no cuentan con esa posibilidad. La denuncia presentada por Troglio y su esposa tiene como señalados a los administradores del proyecto. En esa presentación judicial, Troglio aseveró que depositó los ahorros familiares en varios fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, animado por la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las unidades, beneficios que nunca se concretaron.

Lee además
Chile: preocupa que la inseguridad aleje al turista argentino. Imagen creada con IA
Comunicados del sector turístico

Preocupación en Chile por robos y estafas a argentinos: "Daña la confianza y reputación del país"
“Perdón, era necesario”: el mensaje del estafador de Chile que engañó a alrededor de 200 turistas. video
Fraude online

Chile: las insólitas disculpas del estafador que ofrecía alojamiento en Reñaca y engañó a cientos de personas
image

“Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Te invitan a una reunión de amigos, con gente allegada a uno, y en medio de un asado te dicen que arman departamentos de pozo. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 o 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado”, detalló Troglio en la entrevista.

La denuncia del entrenador Pedro Troglio

La denuncia, según explicó el DT (dirigió al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en las temporadas 2003/04 - 2004/05) fue motivada cuando la filial de la principal desarrolladora prometió la construcción de departamentos, pero dejó de cumplir los compromisos de pago a los inversores. De acuerdo con el relato del entrenador, él y su pareja adhirieron al fideicomiso en 2024, invirtiendo una suma inicial de USD 64.000 por un departamento. El acuerdo establecía una renta mensual hasta la entrega final, aunque Troglio detalló en su escrito que “ese pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja, lo pagaban. A la fecha, hace meses que no se abona”.

image

El director técnico también transfirió otros USD 93.000 a una cuenta en Estados Unidos, siguiendo —según sus palabras— una sugerencia directa, mientras él se encontraba trabajando en Honduras. La denuncia formal plantea inquietudes sobre el destino final de esos fondos, apuntando que “es evidente que los fondos fueron apropiados” por los administradores en cuestión “en sus cuentas personales en el exterior del país”.

Troglio relató que su acercamiento inicial a la empresa surgió en un asado con conocidos. Según su testimonio, las primeras impresiones generaron confianza sobre el emprendimiento. Sin embargo, luego de varios meses, tanto él como el resto de los inversores sufrieron el cese de los pagos y la imposibilidad de retomar la construcción de las unidades ya abonadas por anticipado. “Ahora buscan una administración que termine el trabajo, pero que no nos va a reconocer lo invertido. Yo voy derecho a la gente a la que le giré el dinero, pero no dan explicaciones, no los encontrás, ya no podés hablar ni te atienden. Yo giré el dinero a una cuenta en Estados Unidos cuando vivía en Honduras. Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata”, ahondó.

Reclaman la devolución del dinero por la estafa

En el periodo de incertidumbre, la constructora indicó que el emprendimiento quedaría en manos de una nueva administración, la cual, según expresó Troglio, “no va a reconocer” los montos aportados por los inversionistas originales. “Empecé una acción legal para ver si puedo recuperar algo porque encima están desaparecidos. La empresa todavía existe, te atienden abajo, pero no te abren. Ponen a una chica que pobrecita no tiene nada que ver. Lo único que pude hacer es ir a un abogado y recurrir a él para que nos ayude”, completó.

Actualmente, la causa continúa su curso judicial con la acumulación de presentaciones en distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires. Se evalúa la unificación de todas las denuncias para su tratamiento común, mientras los afectados, entre ellos figuras del ámbito deportivo y ciudadanos particulares, siguen reclamando la devolución del dinero invertido.

Temas
Seguí leyendo

Alquiler de cabañas: cómo evitar estafas en vacaciones y detectar señales de alerta

Franco Colapinto probará el A526 en un Filming Day a puertas cerradas

El entrenador argentino Luis Zubeldía pasará por un procedimiento cardiovascular en Brasil

Lionel Scaloni habló de Messi, el Mundial y el presente de la Selección Argentina

El Batimóvil de Neymar: lujo, fanatismo y una colección millonaria

La Justicia frenó una tarjeta de la AFA usada para gastos personales y millonarios

Challenger: victoria de Casale en la manga 6 del Rally Dakar, el mendocino Jacomy fue 9 y da pelea

Benavides se mantiene firme en la general del Rally Dakar tras una Etapa 6 marcada por sanciones

LO QUE SE LEE AHORA
El Batimóvil de Neymar. video
Fuera de la cancha

El Batimóvil de Neymar: lujo, fanatismo y una colección millonaria

Las Más Leídas

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Investigan a los responsables de la conducción peligrosa en Guaymallén. video
Conducción peligrosa

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados.
De qué se trata

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados

Chile: la nueva ruta que permite a los mendocinos llegar a Maitencillo en tiempo récord.
Verano 2026

Chile: la nueva ruta que permite a los mendocinos llegar a Maitencillo en tiempo récord

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida
Grave

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida