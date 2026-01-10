Impactante choque entre auto y camión en Maipú: dos heridos de gravedad

Por Sitio Andino Policiales







Durante el mediodía del sábado se registró un violento accidente vial entre un automóvil y un camión en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira, en el departamento de Maipú. Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron heridas de gravedad.

Cómo fue el grave accidente en Maipú Según fuentes oficiales, el accidente se produjo cuando un camión circulaba por Variante Palmira de sur a norte y un automóvil transitaba de oeste a este. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera violenta.

Médicos del SEC acudieron rápidamente al lugar y asistieron a los ocupantes del automóvil, quienes presentaban lesiones graves. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Perrupato para recibir atención médica especializada, permaneciendo bajo observación debido a la delicada situación de salud.

Por su parte, al conductor del camión, de nacionalidad brasilera, se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, resultando negativo. Las autoridades continúan con las pericias para determinar las causas exactas del choque.