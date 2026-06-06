Importante golpe al abigeato tras un allanamiento en Maipú

Un operativo de la Policía de Mendoza permitió esclarecer el robo de dos caballos en Maipú , desarticular un presunto centro de faena clandestina y detener a un sospechoso vinculado a la causa, en tanto que durante los procedimientos fueron secuestrados animales, carne y diversos elementos utilizados para el sacrificio ilegal de ganado.

La investigación comenzó tras una denuncia ingresada al 911 por el robo de dos equinos en un establecimiento rural ubicado en la zona de Isla Grande y calle La Costa. El propietario advirtió que el corral había sido violentado y que los animales habían desaparecido.

Entre todos los objetos secuestrados en el allanamiento, los efectivos encontraron un cuaderno con anotaciones sobre el precio de distintos cortes de carne y de animales.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo encabezado por la Policía de Mendoza, con participación de efectivos de la Subcomisaría Lara, Policía Rural, la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), Canes, Policía Científica y otras áreas especializadas. El trabajo coordinado permitió avanzar rápidamente sobre pistas que resultaron clave para esclarecer el hecho.

Durante las primeras tareas de rastrillaje fueron hallados restos vinculados a los animales sustraídos. Paralelamente, el análisis de cámaras de seguridad, las huellas encontradas en la escena y el trabajo de los perros rastreadores condujeron a los investigadores hasta un puesto ubicado a escasa distancia del lugar del robo.

Con autorización judicial, los efectivos realizaron un allanamiento que arrojó resultados contundentes. En el lugar encontraron vehículos que presentaban coincidencias con las huellas detectadas durante la investigación, además de elementos que fueron incorporados como evidencia en la causa.

Todo lo secuestrado en el allanamiento

El procedimiento derivó en el secuestro de 13 caballos, siete vacas, diez cabras, diez ovejas, siete cerdos adultos y diez lechones.

También fueron incautados un freezer, bolsas con distintos cortes de carne, herramientas de faena, bozales, riendas y teléfonos celulares. Además, quedaron secuestrados un Volkswagen Gol y una camioneta Jeep de interés para la investigación.

Como resultado del operativo, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la Dirección Provincial de Ganadería tomó muestras de la carne secuestrada para determinar su procedencia mediante análisis de laboratorio.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el procedimiento forma parte del plan estratégico para combatir el abigeato y las faenas clandestinas en zonas rurales de Mendoza. La utilización de drones, perros de rastreo y recursos tecnológicos permitió acelerar la investigación y llegar hasta el presunto responsable del hecho.