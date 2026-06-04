Cae banda que asaltaba conductores en Ruta 7 de Maipú

Parte de lo incautado en los allanamientos realizados en Maipú.

Un importante operativo de la Policía de Mendoza se desarrolló en distintos barrios de Maipú , donde se realizaron siete procedimientos simultáneos que culminaron con la detención de un hombre y el secuestro de armas, estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos de interés para una investigación por robos.

Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia en el marco de una causa que buscaba esclarecer una serie de hechos delictivos registrados en inmediaciones de la Ruta Nacional 7. Según la pesquisa, una banda utilizaba una modalidad peligrosa para interceptar a conductores y despojarlos de sus pertenencias.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron una escopeta, una réplica de pistola, municiones, cannabis sativa en distintas presentaciones y un llamativo chaleco antibalas de fabricación casera diseñado para resistir impactos de proyectiles de alto calibre.

La investigación fue desarrollada por la Unidad Investigativa Departamental (UID) Maipú, dependiente de la Dirección General de Investigaciones. El expediente se inició a partir de diversas denuncias que alertaban sobre robos cometidos en sectores cercanos a la Ruta 7 y zonas aledañas.

secuestro droga allanamiento La droga incautada en uno de los allanamientos en Maipú.

De acuerdo con la información reunida por los pesquisas, los sospechosos colocaban piedras y escombros de gran tamaño sobre la calzada con el objetivo de obligar a detener la marcha de vehículos y motocicletas. Una vez que las víctimas frenaban, eran amenazadas con armas de fuego o armas blancas y les sustraían sus pertenencias.

Tras varias tareas de inteligencia, seguimientos y recopilación de pruebas, los efectivos lograron identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer los domicilios que frecuentaban.

El detalle de los allanamientos que realizó la Policía de Mendoza en Maipú

Con esos elementos, la Oficina Fiscal de Maipú solicitó las órdenes judiciales que permitieron concretar siete allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Estación Pedregal, Pedro Varela, El Rosedal, 24 de Agosto y Unidos por una Esperanza.

Como resultado de los procedimientos, la Policía de Mendoza detuvo a un hombre señalado como uno de los presuntos autores de los robos investigados.

Además, secuestró una escopeta, una réplica de pistola, municiones, varios teléfonos celulares y distintas cantidades de cannabis sativa, entre plantas, cogollos y cigarrillos de elaboración artesanal.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue un chaleco antibalas casero, confeccionado con dos placas de hierro forjado de aproximadamente un centímetro de espesor, que habría sido diseñado para resistir impactos de municiones de alto calibre.