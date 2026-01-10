10 de enero de 2026
Sitio Andino
El Batimóvil de Neymar: lujo, fanatismo y una colección millonaria

Neymar sorprendió a sus seguidores al mostrar una réplica exclusiva del auto de Batman, junto a otras adquisiciones de altísimo valor.

El Batimóvil de Neymar.

El Batimóvil de Neymar.

Por Sitio Andino Deportes

En plena pretemporada con el Santos Futebol Clube de Brasil, Neymar volvió a llamar la atención fuera de las canchas al compartir en sus redes sociales imágenes de su impactante colección de vehículos de lujo.

Entre autos deportivos, aeronaves y helicópteros, una pieza en particular se robó todas las miradas, una réplica del “Batimóvil”, el icónico auto de Batman, que el futbolista mandó a construir de manera exclusiva.

Neymar: "Los sueños pueden hacerse realidad"

El delantero brasileño acompañó la publicación con una frase breve pero contundente: Los sueños pueden hacerse realidad. En las imágenes se lo puede ver desde una toma aérea, posando cerca de sus “naves”.

Embed - Neymar compró el auto de Batman por la impresionante suma de un millón de dólares

Además del “Batimóvil”, Neymar exhibió otras adquisiciones de altísimo valor, como un helicóptero Airbus H145 y su avión privado Dassault Falcon 900LX, dos bienes que forman parte de su patrimonio más costoso.

Sin embargo, fue la réplica del auto del superhéroe la que concentró la mayor parte de los comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad y el fanatismo de Neymar por Batman, otros reaccionaron con asombro ante el nivel de lujo.

