El Batimóvil de Neymar: lujo, fanatismo y una colección millonaria

El Batimóvil de Neymar.

Entre autos deportivos, aeronaves y helicópteros, una pieza en particular se robó todas las miradas, una réplica del “Batimóvil”, el icónico auto de Batman, que el futbolista mandó a construir de manera exclusiva.

image Neymar: "Los sueños pueden hacerse realidad" El delantero brasileño acompañó la publicación con una frase breve pero contundente: “Los sueños pueden hacerse realidad”. En las imágenes se lo puede ver desde una toma aérea, posando cerca de sus “naves”.

Embed - Neymar compró el auto de Batman por la impresionante suma de un millón de dólares Además del “Batimóvil”, Neymar exhibió otras adquisiciones de altísimo valor, como un helicóptero Airbus H145 y su avión privado Dassault Falcon 900LX, dos bienes que forman parte de su patrimonio más costoso.

Sin embargo, fue la réplica del auto del superhéroe la que concentró la mayor parte de los comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad y el fanatismo de Neymar por Batman, otros reaccionaron con asombro ante el nivel de lujo.