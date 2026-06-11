Mundial 2026: horarios, artistas y todo sobre la histórica triple ceremonia inaugural

El Mundial 2026 comenzará con una propuesta inédita: tres ceremonias inaugurales repartidas entre los países anfitriones y un desfile de estrellas internacionales.

La espera terminó y el Mundial 2026 ya está listo para comenzar. A pocos días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos , la FIFA confirmó los detalles de una apertura histórica que contará con tres ceremonias inaugurales diferentes , una en cada país organizador.

La propuesta buscará combinar música, cultura y fútbol , con espectáculos en vivo antes de los partidos inaugurales y la presencia de artistas de reconocimiento internacional.

La primera ceremonia se realizará este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México , sede del encuentro entre México y Sudáfrica.

El espectáculo comenzará a las 14.30 de Argentina, es decir, 90 minutos antes del inicio del partido, que está programado para las 16.

Posteriormente, el viernes 12 de junio será el turno de Canadá, con una ceremonia que se desarrollará en Toronto desde las 14.30 de Argentina, antes del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Ese mismo día, Estados Unidos tendrá su propia apertura en Los Ángeles, donde el show arrancará a las 20.30 de Argentina, previo al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.

Qué artistas estarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La apertura en México contará con una fuerte presencia latina. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla son algunos de los nombres confirmados para el espectáculo.

Además, Shakira y Burna Boy interpretarán "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, estrenada durante el mes de mayo.

La participación de la cantante colombiana tiene un valor especial, ya que será su cuarta aparición vinculada a una Copa del Mundo, luego de los éxitos alcanzados en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Los artistas confirmados para Canadá y Estados Unidos

La ceremonia de Toronto también contará con una importante grilla musical. Entre los artistas anunciados aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Por su parte, Los Ángeles reunirá a varias figuras de alcance global. Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla serán parte del espectáculo previo al debut estadounidense.

Desde la organización adelantaron que podrían sumarse nuevos artistas durante las próximas horas, aunque hasta el momento no hay representantes argentinos confirmados.

Por qué será una inauguración histórica

Nunca antes un Mundial había contado con tres ceremonias inaugurales oficiales. La decisión busca reflejar el carácter especial de una Copa del Mundo que por primera vez tendrá tres países anfitriones y que también marcará un récord de participantes.

Por eso, la FIFA apuesta a una apertura sin precedentes, con espectáculos simultáneos que buscarán representar la identidad cultural de cada nación organizadora y, al mismo tiempo, transmitir el espíritu global que caracteriza al evento deportivo más importante del planeta.

Con música, estrellas internacionales y estadios repletos, el Mundial 2026 ya comienza a vivir sus primeras emociones antes de que empiece a rodar la pelota.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: