11 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

Alerta en la Selección Argentina: dos jugadores sufren molestias físicas a días del debut

A pocos días del debut ante Argelia, la Albiceleste sigue de cerca la evolución de dos jugadores que presentan molestias físicas. Cómo llegarán al partido del martes.

Alerta en la Selección Argentina: dos jugadores sufren molestias físicas a días del debut

Alerta en la Selección Argentina: dos jugadores sufren molestias físicas a días del debut

Por Sitio Andino Deportes

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial transcurre con una preocupación inesperada. A pocos días del encuentro frente a Argelia, dos futbolistas convocados por Lionel Scaloni arrastran molestias físicas y son seguidos de cerca por el cuerpo médico.

La Selección Argentina llega con lo justo ante Argelia: quiénes son los afectados

Los futbolistas que encendieron las alarmas en el seleccionado argentino son Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Ambos trabajaron con cuidados especiales durante los últimos entrenamientos debido a distintas molestias físicas que obligaron al cuerpo técnico a monitorear de cerca su estado.

En el caso de Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo sufrió un desgarro de primer grado. La lesión se produjo tras el amistoso frente a Honduras, partido en el que pidió el cambio durante el entretiempo. Posteriormente, permaneció en el banco de suplentes en el encuentro ante Islandia.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, todo indica que el defensor argentino se perdería los compromisos iniciales frente a Argelia y Austria. Sin embargo, podría llegar en condiciones al duelo ante Jordania, clave para definir la clasificación a la siguiente ronda. Entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico para reemplazarlo aparecen Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Barco y Nicolás González.

Por su parte, Nicolás González atraviesa una situación diferente. El atacante arrastra una sobrecarga muscular que lo obligó a entrenarse de manera diferenciada. La inquietud es mayor porque ya había llegado a la concentración con antecedentes recientes de una lesión muscular, por lo que cualquier molestia vuelve a ponerlo bajo observación.

Aun así, desde el entorno del seleccionado transmiten tranquilidad y consideran que la dolencia estaría relacionada con una contractura derivada de la exigencia física acumulada en los últimos días.

Cómo llegarían al partido ante Argelia

A cinco días del debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio a las 22, la principal incógnita pasa por conocer si ambos jugadores estarán disponibles desde el inicio o si deberán esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

La situación que genera más dudas es la de Tagliafico. Aunque no corre riesgo su presencia en el Mundial, su condición física podría influir en la decisión de Scaloni al momento de definir la formación titular para el estreno.

En el caso de González, el panorama aparece algo más alentador. El delantero ya había vuelto a sumar minutos en los amistosos y la expectativa es que pueda recuperarse a tiempo para estar a disposición del entrenador.

Fuente: TyC Sports.

Temas
Seguí leyendo

Celeste, blanco y esperanza: Tunuyán se sumó a la fiebre mundialista

La lista de la selección argentina sufre las lesiones de sus figuras: mirá qué pasó

Los astrólogos ya jugaron el Mundial y predijeron hasta dónde llega la Scaloneta

Scaloni recibe buenas noticias antes del Mundial: Julián Álvarez se entrenó a la par del grupo

La amenaza de la Scaloneta: Argelia aplastó a Bolivia y acumula otra señal antes del debut

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

La Selección argentina no descansa: la agenda de Scaloni y la decisión que espera todo el Mundial

Lee además
Marcos Senesi jugará el Mundial.

Confirmado: Argentina tiene reemplazante para Balerdi y llega desde la Premier League, Tagliafico es otra duda
Guía del hincha: requisitos para viajar, datos útiles y curiosidades sobre el Mundial 2026

Mundial 2026: el manual definitivo para acompañar, aquí o allá, a la Scaloneta
LO QUE SE LEE AHORA
El Mundial 2026 presentó su fiesta en suelo mexicano. video

Mundial 2026: reviví la histórica ceremonia inaugural

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 11 de junio

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

El mapa petrolero de Mendoza cambió y ya no está dominado por una sola empresa.

Del dominio de YPF a un mapa cada vez más diversificado: quiénes controlan hoy los pozos petroleros de Mendoza

Reabrirá el Paso Internacional Los Libertadores  esta mañana.

Atención viajeros: a qué hora reabre el Paso a Chile

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381