Alerta en la Selección Argentina: dos jugadores sufren molestias físicas a días del debut

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial transcurre con una preocupación inesperada. A pocos días del encuentro frente a Argelia , dos futbolistas convocados por Lionel Scaloni arrastran molestias físicas y son seguidos de cerca por el cuerpo médico .

Aunque las lesiones no parecen comprometer su participación en el torneo, la evolución de ambos será clave para definir si llegan en plenitud al estreno mundialista .

Los futbolistas que encendieron las alarmas en el seleccionado argentino son Nicolás Tagliafico y Nicolás González . Ambos trabajaron con cuidados especiales durante los últimos entrenamientos debido a distintas molestias físicas que obligaron al cuerpo técnico a monitorear de cerca su estado .

En el caso de Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo sufrió un desgarro de primer grado. La lesión se produjo tras el amistoso frente a Honduras, partido en el que pidió el cambio durante el entretiempo. Posteriormente, permaneció en el banco de suplentes en el encuentro ante Islandia.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, todo indica que el defensor argentino se perdería los compromisos iniciales frente a Argelia y Austria. Sin embargo, podría llegar en condiciones al duelo ante Jordania, clave para definir la clasificación a la siguiente ronda. Entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico para reemplazarlo aparecen Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Barco y Nicolás González.

Por su parte, Nicolás González atraviesa una situación diferente. El atacante arrastra una sobrecarga muscular que lo obligó a entrenarse de manera diferenciada. La inquietud es mayor porque ya había llegado a la concentración con antecedentes recientes de una lesión muscular, por lo que cualquier molestia vuelve a ponerlo bajo observación.

Aun así, desde el entorno del seleccionado transmiten tranquilidad y consideran que la dolencia estaría relacionada con una contractura derivada de la exigencia física acumulada en los últimos días.

Cómo llegarían al partido ante Argelia

A cinco días del debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio a las 22, la principal incógnita pasa por conocer si ambos jugadores estarán disponibles desde el inicio o si deberán esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

La situación que genera más dudas es la de Tagliafico. Aunque no corre riesgo su presencia en el Mundial, su condición física podría influir en la decisión de Scaloni al momento de definir la formación titular para el estreno.

En el caso de González, el panorama aparece algo más alentador. El delantero ya había vuelto a sumar minutos en los amistosos y la expectativa es que pueda recuperarse a tiempo para estar a disposición del entrenador.

Fuente: TyC Sports.