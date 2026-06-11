Qué dicen los astrólogos sobre Argentina en el Mundial 2026: desde campeón hasta semifinalista

A horas del comienzo del Mundial 2026 , la ilusión de los hinchas argentinos no solo pasa por el fútbol. También aparecen las predicciones, los análisis astrológicos y las visiones de especialistas que intentan anticipar qué sucederá con el equipo de Lionel Scaloni en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Las conclusiones no son unánimes. Mientras algunos creen que la Albiceleste volverá a levantar la Copa del Mundo, otros consideran que el recorrido terminará entre cuartos de final y semifinales.

Uno de los análisis más detallados fue el realizado por Federico Pertusati (@AstroMutable) , quien considera que Argentina realizará una buena campaña, aunque no alcanzará el título. Según su visión, la Selección llegará como mínimo a cuartos de final y tiene posibilidades de alcanzar las semifinales , aunque allí comenzaría a perder fuerza frente a algunos rivales europeos.

El especialista incluso se animó a nombrar a sus principales favoritos para quedarse con el trofeo: Portugal, Países Bajos, Alemania y España , en ese orden. Además, sostuvo que Lionel Messi tendría un Mundial positivo, aunque sin el brillo que mostró en Qatar 2022 , y que podría acercarse o superar registros históricos de goleadores mundialistas.

Los que creen que Argentina puede volver a ser campeona

No todos coinciden con ese diagnóstico. El astrólogo @BlackVidente se mostró mucho más optimista respecto al futuro del seleccionado nacional y aseguró que Argentina volverá a ubicarse entre los mejores equipos del certamen. Incluso fue más allá.

“Lionel Scaloni tiene tránsitos astrológicos muy buenos para coronar nuevamente”, afirmó al analizar el panorama del entrenador argentino. En la misma línea apareció @Astro_millo, quien directamente señaló a la Albiceleste como su principal candidata para conquistar la Copa del Mundo y anticipó que arrancará el torneo con una victoria frente a Argelia.

La mirada que ubica a Argentina entre los cuatro mejores

Otro de los especialistas consultados fue Guido Tejat, quien realizó un análisis más amplio sobre las distintas etapas astrológicas que atravesará el Mundial.Para él, Argentina tiene argumentos suficientes para volver a protagonizar una gran campaña y meterse entre las cuatro mejores selecciones del torneo, aunque no la observa como la máxima favorita para quedarse con el trofeo.

“Volverá a hacer un gran Mundial y tiene argumentos reales para llegar muy lejos”, explicó. Sin embargo, también advirtió que observa señales de desgaste y presión en el tramo final de la competencia, factores que podrían dificultar una nueva coronación.

Los candidatos y las posibles sorpresas del Mundial 2026

Entre los equipos que aparecen repetidamente en los distintos pronósticos sobresalen Francia, España, Portugal y Alemania, aunque no existe consenso sobre cuál terminará imponiéndose. También surgen algunos nombres como posibles revelaciones del torneo. Según varios de los especialistas consultados, Ecuador, Noruega y Marruecos cuentan con configuraciones favorables para transformarse en las sorpresas de la Copa del Mundo y alcanzar instancias importantes.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa enfocada en el debut frente a Argelia y en cuestiones mucho más terrenales que los astros. Pero como ocurre antes de cada Mundial, las predicciones ya empezaron a jugar su propio campeonato y la ilusión vuelve a estar intacta entre los hinchas argentinos.