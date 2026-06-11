José Mourinho vuelve al Real Madrid: firmó contrato hasta 2029

El Real Madrid Club de Fútbol anunció oficialmente la contratación del entrenador portugués José Mourinho , quien regresará al banco merengue más de una década después de su primera experiencia en la institución.

La llegada del técnico había sido anticipada por el presidente del club, Florentino Pérez , tras su reciente reelección, y quedó formalizada luego de que la entidad española abonara la cláusula de rescisión correspondiente para desvincularlo del Benfica.

Días atrás, el Benfica había confirmado la salida de Mourinho, luego de que el Real Madrid ejecutara la cláusula de rescisión fijada en 15 millones de euros . Según trascendió, el entrenador portugués firmó un vínculo por tres temporadas , que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029 .

A través de un comunicado oficial, el club español informó que Mourinho asumirá formalmente el cargo el próximo 13 de julio , fecha en la que comenzará la pretemporada del equipo.

Una historia con antecedentes exitosos de José Mourinho

Esta será la segunda etapa de Mourinho al frente del Real Madrid. Su primer ciclo se desarrolló entre 2010 y 2013, período en el que dirigió 178 partidos oficiales.

Durante aquel paso por la institución obtuvo:

128 victorias

28 empates

22 derrotas

Además, conquistó tres títulos:

LaLiga

Copa del Rey

Supercopa de España

Su regreso representa una apuesta fuerte de la dirigencia madridista para volver a posicionar al equipo entre los principales protagonistas del fútbol europeo.

El desafío de una nueva era en el Real Madrid Club de Fútbol

Con una trayectoria marcada por éxitos en distintas ligas del mundo, Mourinho afrontará ahora el desafío de conducir a una nueva generación de futbolistas del Real Madrid y buscar nuevos títulos tanto a nivel nacional como internacional.

La expectativa en torno a su regreso es alta, no solo por los antecedentes de su primer ciclo, sino también por la personalidad y el estilo competitivo que caracterizan al entrenador portugués.

El próximo 13 de julio comenzará oficialmente una nueva etapa entre Mourinho y el club más laureado de Europa.