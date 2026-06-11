11 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
José Mourinho

José Mourinho vuelve al Real Madrid: firmó contrato hasta 2029

Será la segunda etapa de José Mourinho al frente del conjunto merengue, donde ya conquistó tres títulos.

José Mourinho nuevo entrenador del Real Madrid.

José Mourinho nuevo entrenador del Real Madrid.

Por Sitio Andino Deportes

El Real Madrid Club de Fútbol anunció oficialmente la contratación del entrenador portugués José Mourinho, quien regresará al banco merengue más de una década después de su primera experiencia en la institución.

La llegada del técnico había sido anticipada por el presidente del club, Florentino Pérez, tras su reciente reelección, y quedó formalizada luego de que la entidad española abonara la cláusula de rescisión correspondiente para desvincularlo del Benfica.

Un contrato por tres temporadas tendrá José Mourinho

Días atrás, el Benfica había confirmado la salida de Mourinho, luego de que el Real Madrid ejecutara la cláusula de rescisión fijada en 15 millones de euros. Según trascendió, el entrenador portugués firmó un vínculo por tres temporadas, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029.

A través de un comunicado oficial, el club español informó que Mourinho asumirá formalmente el cargo el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2065164100884144424&partner=&hide_thread=false

Una historia con antecedentes exitosos de José Mourinho

Esta será la segunda etapa de Mourinho al frente del Real Madrid. Su primer ciclo se desarrolló entre 2010 y 2013, período en el que dirigió 178 partidos oficiales.

Durante aquel paso por la institución obtuvo:

  • 128 victorias

  • 28 empates

  • 22 derrotas

Además, conquistó tres títulos:

  • LaLiga

  • Copa del Rey

  • Supercopa de España

Su regreso representa una apuesta fuerte de la dirigencia madridista para volver a posicionar al equipo entre los principales protagonistas del fútbol europeo.

El desafío de una nueva era en el Real Madrid Club de Fútbol

Con una trayectoria marcada por éxitos en distintas ligas del mundo, Mourinho afrontará ahora el desafío de conducir a una nueva generación de futbolistas del Real Madrid y buscar nuevos títulos tanto a nivel nacional como internacional.

La expectativa en torno a su regreso es alta, no solo por los antecedentes de su primer ciclo, sino también por la personalidad y el estilo competitivo que caracterizan al entrenador portugués.

El próximo 13 de julio comenzará oficialmente una nueva etapa entre Mourinho y el club más laureado de Europa.

Temas
Seguí leyendo

La lista de la selección argentina sufre las lesiones de sus figuras: mirá qué pasó

El mensaje de Tapia a Infantino que causó locura en el mundo fútbol en la previa al Mundial

Mundial 2026: Shakira, Katy Perry y otras estrellas encabezan una apertura sin precedentes

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

Los astrólogos ya jugaron el Mundial y predijeron hasta dónde llega la Scaloneta

Remontada histórica de los Knicks: quedaron a un triunfo de ser campeones de la NBA tras 53 años

Scaloni recibe buenas noticias antes del Mundial: Julián Álvarez se entrenó a la par del grupo

La amenaza de la Scaloneta: Argelia aplastó a Bolivia y acumula otra señal antes del debut

Lee además
Marcos Senesi jugará el Mundial.

Confirmado: Argentina tiene reemplazante para Balerdi y llega desde la Premier League, Tagliafico es otra duda
Alerta en la Selección Argentina: dos jugadores sufren molestias físicas a días del debut

Alarma en la Selección Argentina: dos jugadores llegan entre algodones al debut con Argelia
LO QUE SE LEE AHORA
El Mundial 2026 presentó su fiesta en suelo mexicano. video

Mundial 2026: reviví la histórica ceremonia inaugural

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 11 de junio

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

El mapa petrolero de Mendoza cambió y ya no está dominado por una sola empresa.

Del dominio de YPF a un mapa cada vez más diversificado: quiénes controlan hoy los pozos petroleros de Mendoza

Reabrirá el Paso Internacional Los Libertadores  esta mañana.

Atención viajeros: a qué hora reabre el Paso a Chile

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381