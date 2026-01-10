Turismo aventura en Malargüe: rafting extremo, ríos de montaña y paisajes que desafían los sentidos

El turismo aventura en Malargüe encuentra en el rafting uno de sus máximos exponentes. Rodeados de ríos de montaña, paisajes poco intervenidos y agua de deshielo, quienes se animan a la bajada de río descubren una propuesta que combina adrenalina, naturaleza y trabajo en equipo, en un entorno extremo y auténtico del sur mendocino.
En ese escenario, Lautaro Escobar, uno de los referentes de la actividad, describe al rafting como mucho más que un deporte. La experiencia, señala, se vive como un contacto directo con la montaña, donde el entorno natural, el clima y el caudal del río convierten cada jornada en una aventura distinta.
“No es sólo una bajada de río, es una aventura en un lugar que se siente auténtico y distinto”, agregó.
Los desafíos técnicos de la bajada de río
Sobre las dificultades que enfrentan quienes realizan rafting por primera vez, el guía fue claro: “El principal desafío es aprender cuándo remar fuerte, cuándo frenar y cómo mantener el equilibrio. Las corrientes son intensas y el agua es bastante fría, lo que suma emoción”, señaló.
Y aclaró: “Con la guía adecuada, todo se vuelve una experiencia segura y divertida”.
El clima, el deshielo y un río que nunca es igual
Escobar remarcó que ninguna bajada es igual a la anterior. “El clima y el deshielo hacen que cada río sea diferente. Cuando hay más deshielo, el caudal aumenta y la bajada puede volverse más tranquila o más intensa, según las condiciones”, explicó.
“Por eso todas las bajadas de rafting tienen algo distinto, cada una ofrece su propia experiencia”, añadió.
Preparación física y mental: animarse es la clave
En cuanto a la exigencia física, descartó mitos:“No hace falta ser un atleta, alcanza con una condición física básica y ganas de disfrutar”, dijo.
Cuando el río se vuelve más exigente, las sensaciones se multiplican. “Aparece la adrenalina, los nervios y la alegría. Se grita, se ríe y se festeja”, contó.
Y destacó: “Al mismo tiempo, podés admirar los paisajes y la tranquilidad de las montañas, eso es lo que hace único al rafting en Malargüe”.
La seguridad, un pilar antes de entrar al río
Escobar fue contundente respecto a las medidas previas: “El casco, el chaleco salvavidas y escuchar atentamente al guía son fundamentales”, explicó.
“El entorno es natural y la seguridad es lo que permite disfrutar sin miedo y con confianza”, remarcó.
Trabajo en equipo dentro de la balsa
El rafting también enseña valores colectivos. “Todos reman juntos siguiendo las órdenes del guía. Cada persona cumple un rol importante”, señaló.
“Eso es lo que te enseña el rafting: coordinar, confiar y apoyarse en el otro”, agregó.
La primera vez: del miedo al entusiasmo
Para quienes nunca vivieron la experiencia, el impacto es inmediato. “Sorprende el agua y lo rápido que uno se adapta. El miedo se transforma en entusiasmo y diversión”, explicó Escobar.
El cierre de la experiencia es tan intenso como el recorrido. “Quedan sensaciones de adrenalina, felicidad y haber logrado algo en equipo”, dijo. “Terminás cansado, mojado, pero con una sonrisa que queda grabada para siempre”, resumió.
Una invitación al rafting en Malargüe
Finalmente, Escobar invitó a animarse: “El rafting en Malargüe no es solo una actividad, es una experiencia que se siente en el cuerpo y en el corazón”, afirmó.
“Hay que incentivarse, vivirlo y sentir las emociones que generan sus paisajes y su recorrido”, concluyó.