El río Mendoza y su importancia: cómo vive la aventura en sus corrientes

Viví una experiencia única de turismo de aventura en la provincia de Mendoza, con el rafting en el río Mendoza como su principal atractivo. Mirá los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El río Mendoza es una de las fuentes de agua más importantes de la provincia y del país. Sus aguas se utilizan tanto para el riego como para la aventura. En esta ocasión, Sitio Andino conversó con Rodolfo A. Navío, director y socio fundador de Argentina Rafting, quien nos habló sobre esta actividad.

Viví la aventura en el río Mendoza con Argentina Rafting

Argentina Rafting se encuentra en la localidad de Potrerillos, en el departamento Luján de Cuyo. Su base de operaciones está ubicada a 71,5 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a aproximadamente una hora de viaje en auto.

Su director y socio fundador, Rodolfo A. Navío, le comentó a Sitio Andino sobre el origen del proyecto: "La idea surgió porque trabajábamos como guías de rafting en Mendoza, especialmente en el río Mendoza. Somos dos profesores de educación física, Martín Moreno y Rodolfo Navío, quienes decidimos fundar la empresa. Tras algunas temporadas en Mendoza, fuimos a Estados Unidos, a Jackson Hole, Wyoming, al río Snake, donde descubrimos el movimiento de rafting allá. Luego, como aquí no comenzaba la temporada, bajamos a Costa Rica, y finalmente, tras dejar la empresa 'Vida y Aventura', armamos Argentina Rafting."

Sobre las actividades que ofrece, informó: "Ofrecemos principalmente rafting, pero tenemos también kayak, stand up paddle, trekking, trekking con rappel, canopy o tirolesas. También escalada en roca, pero en menor medida."

En cuanto al objetivo de la empresa, explicó: "El principal objetivo es que la gente que haga actividad con nosotros se lleve un recuerdo, que viva una experiencia diferente, que los guías que trabajan con nosotros hagan sentir a los pasajeros esa vivencia de adrenalina, de aventura. Que se vayan y no se la olviden nunca más."

Acerca de qué hace que el rafting en el río Mendoza sea especial o diferente de otros destinos, Navío destacó: "Lo hace diferente porque técnicamente es muy lindo, ya tiene dificultad técnica, es encañonado, tiene rocas y pasadas interesantes. Si bien hay una época que trae poca agua, asimismo es entretenido."

"Hacemos temporada todo el año. Hay meses mejores (fines de octubre hasta marzo) por el mayor volumen de agua... Las actividades las hacemos todos los días en dos horarios: 11 de la mañana y 15 de la tarde. Si hay fechas especiales, hacemos eventos cada una hora", contó.

Por último, sobre los precios, informó que los números varían dependiendo de la actividad de aventura y se invita a los interesados a consultar los medios oficiales de la empresa para obtener la información actualizada.

