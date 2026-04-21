21 de abril de 2026
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Chile

El primer gran paisaje de Chile que podés conocer sin gastar un peso desde Mendoza

No bien cruzás a Chile, hay algo que llama la atención de todos. Enterate cuál es el paisaje que se ha transformado en el favorito para fotografiar.

El primer gran paisaje de Chile que podés conocer sin gastar un peso desde Mendoza

El primer gran paisaje de Chile que podés conocer sin gastar un peso desde Mendoza

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con el paso de los años, Chile se ha convertido en un destino muy elegido por los argentinos, especialmente por los mendocinos. No solo se destaca por sus paisajes naturales imponentes, sino también por ofrecer atractivos turísticos únicos que cautivan a cada visitante.

Los Caracoles: la ruta icónica de Chile que sorprende a todos los viajeros

Ubicado a pocos kilómetros del cruce con Mendoza, Los Caracoles es uno de los primeros paisajes impactantes que aparecen al ingresar a Chile por la cordillera, convirtiéndose en una postal inolvidable para quienes realizan este recorrido.

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Se trata de un emblemático tramo de alta montaña, reconocido por su diseño con numerosas curvas cerradas en forma de zigzag que permiten salvar el pronunciado desnivel del terreno, rasgo que le da su identidad característica.

Los Caracoles, Chile
Los Caracoles: el zigzag que conquista la cordillera

Los Caracoles: el zigzag que conquista la cordillera

A más de 2.500 metros de altura, el camino se distingue por sus pendientes exigentes y sus curvas en herradura, que no solo representan un desafío al volante, sino que también ofrecen vistas panorámicas imponentes, muy valoradas por turistas y fotógrafos.

Cómo llegar a Los Caracoles

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Además, es una ruta completamente accesible: puede recorrerse en vehículo particular o mediante excursiones sin costo alguno, ya que se trata de un camino público. Lo que sí puede haber es peaje en otros puntos de la ruta internacional hacia Chile (antes o después del paso fronterizo, dependiendo del lado chileno o argentino).

Los Caracoles, Chile (2)
Entre montañas, Los Caracoles deslumbra en plena cordillera

Entre montañas, Los Caracoles deslumbra en plena cordillera

Eso sí, es fundamental conducir con precaución, especialmente por la complejidad de sus curvas, informarse sobre el estado del paso en invierno y utilizar únicamente los miradores habilitados para disfrutar del paisaje de forma segura.

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