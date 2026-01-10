10 de enero de 2026
Lionel Scaloni habló de Messi, el Mundial y el presente de la Selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni analizó la vigencia del capitán, la base del equipo, los rivales y el futuro de varios nombres importantes.

"Con Leo me junté porque estábamos cerca. Tomamos un café. Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato. Quiero estar siempre. Eso es muy importante para los compañeros. Que un capitán se comporta de esa manera. Viene a jugar siempre. Es un legado que va a dejar. Lo tienen que agarrar los que vienen atrás", expresó.

La Selección de fútbol de Argentina avanza en la planificación de su preparación para el Mundial 2026.  
El plan de la Selección para el Mundial 2026: base en Kansas y entrenamientos de elite
Lionel Scaloni pasó el inicio de 2026 junto a su familia y vecinos en Pujato, Santa Fe.
Lionel Scaloni recibió el año mundialista en Pujato y renovó el sueño argentino rumbo a 2026

A su vez, el entrenador explicó que no profundizaron en su posible participación en la Copa del Mundo. "No hablamos del Mundial. Ya se verá. Falta, como dice él, para eso. No hay que agobiarlo y dejarlo tranquilo", aseguró.

Scaloni también comentó que maneja "una lista de aproximadamente 50 futbolistas" antes de armar "la lista final" para el certamen: "En el Mundial pasado tuvimos la experiencia de jugadores que se lesionaron muy cerca de la fecha. No hay que descartar a nadie. Por eso manejamos una lista bastante amplia".

Lionel Scaloni habló en AFA Estudio

Por otra parte, opinó sobre la situación de Thiago Almada, quien sorpresivamente podría dejar Atlético de Madrid en este mercado de pases, con Palmeiras como principal interesado por contratarlo: "No tendríamos que meternos, nunca lo hicimos. Una vez que tome la decisión, solamente analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que nosotros creemos que pueden dar. El caso de Thiago es lo mismo, no sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos y está de más decir que es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga o en el equipo".

En la misma línea se manifestó cuando le consultaron por Valentín Carboni, flamante refuerzo de Racing. "No habló con nosotros. Siempre estuvo en la órbita. No tenía minutos. Esta bueno que haya decidido salir para mostrarse. No nos interesa en que futbol ni país, interesa en que jueguen. No nos podemos meter en esas decisiones. Obviamente que en Argentina es mejor porque lo tenemos cerca. Es diferente cuando juega a su nivel y eso es lo que pretendemos. Me pone contento que haya tomado esta decisión", asegúro.

Además, analizó a los rivales en la fase de grupos del Mundial: explicó que "Argelia es un rival a temer", que tiene "un gran entrenador y una gran Copa Africana". También que Jordania "hizo una gran Copa Asia" y remarcó que Austria "ganó su clasificación y tiene un entrenador que sale a presionar muy bien".

Por último, Scaloni afirmó que la base de la Selección Argentina se mantiene porque no le dieron "motivos para cambiar" y que "se lo han ganado". Y sentenció: "Tienen que estar bien a poco de llegar a los partidos. No digo que ahora sea inútil, pero lo trascendental será a partir de marzo. Se necesita esa dosis de suerte de que lleguen óptimos".

