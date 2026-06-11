Mundial 2026: Julián Álvarez acelera y trae alivio a Scaloni

A menos de una semana del debut frente a Argelia en el Mundial 2026, la Selección argentina volvió a entrenarse en Kansas City y dejó varias noticias alentadoras para Lionel Scaloni. Tras la goleada por 3 a 0 sobre Islandia, Julián Álvarez trabajó a la par de sus compañeros, mientras que Leandro Paredes realizó una parte importante de la práctica junto al grupo, alimentando el optimismo de cara al estreno mundialista.
El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que llegaron con molestias físicas, aunque el panorama es cada vez más alentador.
Cómo fue el entrenamiento de la Selección argentina en Kansas City
La delegación argentina regresó rápidamente desde Alabama luego del amistoso ante Islandia y retomó los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center, donde concentra durante la Copa del Mundo.
La práctica tuvo características regenerativas para quienes sumaron minutos en el amistoso, aunque varios jugadores que no participaron del encuentro realizaron tareas más exigentes. Entre ellos estuvieron Leandro Paredes, Julián Álvarez y Nahuel Molina, quienes trabajaron junto al resto de los suplentes y dejaron buenas sensaciones para el cuerpo técnico.
La Araña había trabajado de manera diferenciada durante varios días en Kansas City debido a una inflamación, pero en esta oportunidad respondió sin inconvenientes y dio un paso importante pensando en el debut.
Su recuperación representa una noticia fundamental para Scaloni, ya que el delantero aparece como una pieza clave dentro de la estructura ofensiva de la Albiceleste.
Otra de las situaciones observadas atentamente fue la de Leandro Paredes, quien realizó una parte de la práctica junto al grupo y luego continuó con tareas diferenciadas. El volante de Boca se recupera de un desgarro sufrido en su último compromiso con el club y el propio Scaloni había adelantado que su regreso total podría producirse hacia el final de esta semana.
Por su parte, Nahuel Molina ya cuenta con el alta médica y no presenta inconvenientes para llegar al estreno mundialista, por lo que su presencia entre los convocados no corre riesgos.
Lionel Messi, Nicolás Paz, Nicolás González y Gonzalo Montiel volvieron a tener minutos en cancha, respondiendo de buena manera y despejando dudas de cara al comienzo de la Copa del Mundo.
Además, el cuerpo técnico celebró que no se registraran nuevas lesiones, algo que se había transformado en una de las principales preocupaciones durante la preparación.
La cuenta regresiva para el debut
Mientras tanto, Emiliano "Dibu" Martínez continúa entrenándose con el vendaje en el dedo anular de la mano derecha, aunque la evolución es positiva y se espera que en los próximos días vuelva a trabajar con normalidad utilizando guantes. La Selección argentina volverá a entrenarse este jueves desde las 20.00 de Argentina, en una práctica más intensa que la realizada tras el amistoso.
Con varios futbolistas recuperándose, un funcionamiento que dejó conformes a todos y la ilusión intacta, la Scaloneta encara los últimos días antes del choque con Argelia con señales cada vez más positivas y la mira puesta en comenzar de la mejor manera la defensa del título mundial.
La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026
El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:
Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).