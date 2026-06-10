10 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Messi rompió el silencio antes del Mundial 2026 y dejó un mensaje que ilusiona a toda Argentina

El capitán de la Selección, Lionel Messi, volvió al gol ante Islandia y les dejó una promesa a los hinchas a pocos días del duro Mundial 2026. Mirá qué dijo.

Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo ante Islandia, convirtió de penal y transmitió tranquilidad de cara al estreno de Argentina en el Mundial 2026.

Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo ante Islandia, convirtió de penal y transmitió tranquilidad de cara al estreno de Argentina en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi volvió a sonreír dentro de una cancha y también les llevó tranquilidad a los hinchas argentinos. Tras convertir en la goleada por 3 a 0 sobre Islandia, el capitán de la Selección argentina aseguró que el equipo mantiene intacta la ilusión y dejó un mensaje contundente a pocos días del debut en el Mundial 2026.

El mensaje de Messi que emocionó a los argentinos

Luego del encuentro disputado en Alabama, el rosarino destacó el compromiso del plantel y remarcó que la ambición del grupo sigue siendo la misma pese a los éxitos obtenidos en los últimos años. "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos siempre", expresó el capitán, en una frase que rápidamente recorrió el mundo y alimentó la expectativa de los fanáticos.

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Cómo se sintió Messi en su regreso ante Islandia

El futbolista del Inter Miami CF ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo y apenas dos minutos después convirtió de penal para marcar el segundo tanto argentino.

Tras el partido reconoció que necesitaba volver a competir luego de la molestia física que lo acompañó durante los últimos días. "Disfrutándolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato", señaló. Y agregó: "Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenés la molestia".

El récord histórico que rompió Messi

El gol frente a Islandia no fue uno más para el capitán argentino. Con esa conquista llegó a 117 tantos con la camiseta de la Selección argentina y se transformó en el goleador más longevo de la historia del combinado nacional, superando una marca que mantenía Ángel Labruna desde 1957.

Ahora, con la recuperación física prácticamente completada y el último amistoso superado con éxito, Messi apunta todos los cañones al estreno mundialista ante Argelia.

Antes de retirarse, dejó otro mensaje en sus redes sociales que resume el clima que vive la Scaloneta: "Vamos, más juntos que nunca". Una frase simple, pero suficiente para volver a encender el sueño de millones de argentinos.

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