10 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni mantiene el misterio por el reemplazante de Balerdi y dejó una fuerte advertencia

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, habló luego de la victoria de Argentina ante Islandia en la previa al duro Mundial 2026. Mirá lo que manifestó.

Lionel Scaloni se mostró conforme con el rendimiento de Argentina frente a Islandia y aseguró que todavía necesita algunos días para elegir al reemplazante de Leonardo Balerdi, en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni se mostró conforme con el rendimiento de Argentina frente a Islandia y aseguró que todavía necesita algunos días para elegir al reemplazante de Leonardo Balerdi, en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina cerró su preparación con una sólida victoria por 3 a 0 sobre Islandia y Lionel Scaloni terminó con más certezas que dudas de cara al debut en el Mundial 2026. Sin embargo, el entrenador mantiene una incógnita importante: quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista definitiva.

Tras el amistoso disputado en Alabama, el DT explicó que todavía analiza alternativas antes de tomar una decisión definitiva y confirmó que la resolución llegará en los próximos días.

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Además, explicó que la actuación del equipo ayudó a evaluar variantes: "La prueba de hoy despejó algunas dudas acerca de qué le podía faltar al equipo. Hay dos opciones y vamos a esperar".

Qué análisis hizo Scaloni tras la goleada ante Islandia

El técnico campeón del mundo valoró especialmente la respuesta física y futbolística de sus dirigidos a una semana del debut mundialista. "Era un partido difícil porque estábamos a una semana del Mundial y queríamos que los chicos terminaran bien. Por eso hicimos los cambios", explicó.

Y agregó: "El equipo dio una muestra de que está bien. Varios jugadores demostraron que están bien y eso es lo que importa". Para Scaloni, el funcionamiento colectivo dejó señales positivas antes del estreno ante Argelia. "Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo", afirmó.

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La advertencia de Scaloni sobre el Mundial 2026

El entrenador también destacó el compromiso del grupo y consideró que los hinchas volverán a sentirse representados por el equipo. "La gente se va a sentir identificada con este equipo", aseguró.

Además, destacó el esfuerzo de las figuras argentinas: "Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que correr también lo son. Ver a jugadores de esa categoría correr como lo hacen te da la sensación de que el equipo está".

Por último, dejó una reflexión sobre lo que significa competir en una Copa del Mundo: "Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor. Hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizarnos que vamos a pelear hasta el último momento".

Scaloni llevó tranquilidad por Paredes y Nico Paz

Otro de los temas que preocupaban era la situación física de algunos futbolistas que llegaron con molestias a la concentración. En ese sentido, el entrenador transmitió tranquilidad sobre Nicolás Paz y Leandro Paredes.

"A Nico Paz lo vimos sólido. Hoy se notó que estaba muy bien, estamos contentos porque hizo un buen partido y nos da otra posibilidad más", señaló. Mientras que sobre el mediocampista fue contundente: "A Paredes no hace falta esperarlo, está bien y se va a quedar con nosotros".

Con el equipo recuperando soldados, un funcionamiento que invita al optimismo y una última decisión pendiente por resolver, Argentina entra en la cuenta regresiva final para comenzar la defensa del título mundial.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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