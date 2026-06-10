Mundial 2026: Scaloni mantiene el misterio por el reemplazante de Balerdi y dejó una fuerte advertencia

La Selección de fútbol de Argentina cerró su preparación con una sólida victoria por 3 a 0 sobre Islandia y Lionel Scaloni terminó con más certezas que dudas de cara al debut en el Mundial 2026. Sin embargo, el entrenador mantiene una incógnita importante: quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista definitiva.
Tras el amistoso disputado en Alabama, el DT explicó que todavía analiza alternativas antes de tomar una decisión definitiva y confirmó que la resolución llegará en los próximos días.
Scaloni y el mensaje para los hinchas argentinos: "CUANDO JUEGAN SON UN ESPECTACULO Y CUANDO DEFIENDEN TAMBIÉN. GARANTIZAMOS QUE VAMOS A LUCHAR HASTA ÚLTIMO MOMENTO Y ESO LO TENGO CLARO". pic.twitter.com/DEHmoE5x5b
Y agregó: "El equipo dio una muestra de que está bien. Varios jugadores demostraron que están bien y eso es lo que importa". Para Scaloni, el funcionamiento colectivo dejó señales positivas antes del estreno ante Argelia. "Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo", afirmó.
Embed - SCALONI tras el TRIUNFO de ARGENTINA: "ESTOS JUGADORES SON UN ESPECTÁCULO EN TODA LA CANCHA"
La advertencia de Scaloni sobre el Mundial 2026
El entrenador también destacó el compromiso del grupo y consideró que los hinchas volverán a sentirse representados por el equipo. "La gente se va a sentir identificada con este equipo", aseguró.
Además, destacó el esfuerzo de las figuras argentinas: "Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que correr también lo son. Ver a jugadores de esa categoría correr como lo hacen te da la sensación de que el equipo está".
Por último, dejó una reflexión sobre lo que significa competir en una Copa del Mundo: "Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor. Hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizarnos que vamos a pelear hasta el último momento".
Scaloni llevó tranquilidad por Paredes y Nico Paz
Otro de los temas que preocupaban era la situación física de algunos futbolistas que llegaron con molestias a la concentración. En ese sentido, el entrenador transmitió tranquilidad sobre Nicolás Paz y Leandro Paredes.
"A Nico Paz lo vimos sólido. Hoy se notó que estaba muy bien, estamos contentos porque hizo un buen partido y nos da otra posibilidad más", señaló. Mientras que sobre el mediocampista fue contundente: "A Paredes no hace falta esperarlo, está bien y se va a quedar con nosotros".
Con el equipo recuperando soldados, un funcionamiento que invita al optimismo y una última decisión pendiente por resolver, Argentina entra en la cuenta regresiva final para comenzar la defensa del título mundial.