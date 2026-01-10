10 de enero de 2026
El entrenador argentino Luis Zubeldía pasará por un procedimiento cardiovascular en Brasil

El entrenador pampeano será sometido a una intervención programada y podría necesitar reposo por una semana.

Luis Zubeldía, entrenador de Fluminense Football Club, será sometido a un procedimiento cardiovascular en Brasil, según informó oficialmente el club, una situación que pone en duda su presencia en el debut del equipo en el Campeonato Carioca, previsto para el miércoles 14 de enero frente a Madureira.

En un comunicado, la institución aclaró que la intervención está programada y no reviste carácter de urgencia, aunque no se detallaron los motivos médicos.

Fluminense explicó que, en caso de que los controles posteriores indiquen la necesidad de un tratamiento adicional, el técnico argentino deberá guardar reposo durante siete días, lo que lo dejaría al margen del estreno en el torneo estadual. Si no existe esa indicación médica, Zubeldía podrá retomar los entrenamientos el lunes 12.

“El entrenador será sometido a una intervención cardiovascular programada. En caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días. Si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes”, señaló el club.

Zubeldía había iniciado la pretemporada el 2 de enero con un primer grupo de futbolistas, entre los que se encontraban Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana, Jemmes y varios juveniles surgidos de Xerém. El jueves 8 se incorporó el plantel principal, completando el trabajo planificado en dos etapas.

El entrenador pampeano, de 44 años, asumió en Fluminense a fines de septiembre tras su salida de São Paulo. Desde entonces dirigió 18 partidos, con un balance de 11 victorias, tres empates y cuatro derrotas, logrando la clasificación directa a la Copa Libertadores y el acceso a las semifinales de la Copa de Brasil.

En enero, el Flu afrontará cuatro partidos por la Taça Guanabara antes del inicio del Brasileirao, programado para el 28 de enero frente a Gremio. Además, el club integrará el Bombo 1 en el sorteo de la próxima Libertadores, que se realizará el 18 de marzo.

Así es el comunicado completo de Fluminense Football Club

"El técnico Luis Zubeldía será sometido a un procedimiento cardiovascular este sábado. En caso de que se identifique la necesidad de tratamiento tras la intervención, deberá guardar reposo durante siete días. Si no hubiera decisión médica en ese sentido, volverá al mando de los entrenamientos ya el lunes".

