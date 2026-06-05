5 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Cómo quedó la Selección Argentina en el ranking FIFA a días de empezar el Mundial

El primer Mundial que contó con el sistema de posicionamiento por coeficientes que utiliza la FIFA fue el de Estados Unidos 1994.

Cómo quedó la Selección Argentina en el ranking FIFA a días de empezar el Mundial.

Cómo quedó la Selección Argentina en el ranking FIFA a días de empezar el Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA, una noticia positiva para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El ascenso se produjo tras resultados de sus principales competidores, como el empate de España y la derrota de Francia, que permitieron al campeón del mundo regresar a lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, el liderazgo todavía no está asegurado. Argentina deberá disputar amistosos ante Honduras e Islandia, mientras que otras potencias también sumarán partidos en las próximas semanas, por lo que la tabla podría sufrir modificaciones antes de la próxima actualización.

El dato que preocupa a los más cabuleros

Más allá de la alegría por encabezar el ranking, existe una estadística que genera inquietud entre los hinchas más supersticiosos. Desde la creación del sistema de clasificación de la FIFA en 1993, ninguna selección que llegó como número uno del ranking a un Mundial logró quedarse con el título.

La tendencia comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania ocupaba el primer puesto, pero el campeón terminó siendo Brasil. Desde entonces, la historia se repitió en cada edición de la Copa del Mundo, alimentando una curiosa "maldición" que persigue al líder de la clasificación.

Los antecedentes que refuerzan la estadística

En los Mundiales de 1998, 2002, 2006 y 2010, las selecciones que encabezaban el ranking tampoco pudieron coronarse. Brasil, Francia y nuevamente Brasil llegaron como líderes en distintas ediciones, pero los campeones fueron Francia, Brasil, Italia y España, respectivamente.

La tendencia continuó en Brasil 2014 y Rusia 2018. España y Alemania arribaron como números uno, aunque quedaron lejos del objetivo. Alemania terminó levantando el trofeo en 2014 desde el segundo lugar, mientras que Francia fue campeona en 2018 ocupando apenas el séptimo puesto del ranking.

Qatar 2022 rompió otra lógica y alimentó la ilusión

El caso más reciente fue el de Qatar 2022, donde Brasil llegó como líder del ranking FIFA. Sin embargo, la selección comandada por Lionel Messi se consagró campeona del mundo tras iniciar el torneo desde el tercer puesto de la clasificación.

Con este antecedente reciente, Argentina vuelve a mirar el ranking con sentimientos encontrados. Ser la mejor selección del mundo en la tabla representa un motivo de orgullo, aunque la historia demuestra que los campeones suelen surgir desde posiciones distintas a la cima del listado.

Argentina volvió al primer puesto del ranking FIFA.

  • El ascenso se produjo tras resultados de España y Francia.
  • La Selección aún debe jugar amistosos ante Honduras e Islandia.
  • Desde 1993, ninguna selección que llegó como líder del ranking a un Mundial fue campeona.
  • Alemania, Brasil, Francia y España sufrieron esa estadística en distintas Copas del Mundo.
  • En Qatar 2022, Brasil llegó como número uno, pero Argentina fue campeona.
  • La curiosa tendencia alimenta la superstición entre los hinchas argentinos.
  • La Scaloneta buscará romper esa racha de cara al próximo Mundial.

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