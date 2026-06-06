México 86 y el festejo que desbordó a la Argentina tras la Copa más emocional de la historia

Argentina no terminó de entender lo que había conseguido en el Azteca hasta que millones de personas coparon las calles y transformaron el regreso de la Selección de Fútbol de Argentina en una explosión emocional colectiva . El Mundial de México 1986 terminó convirtiéndose en mucho más que una conquista deportiva para un país que necesitaba volver a abrazarse después de años extremadamente difíciles .

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La victoria frente a Alemania Federal en la final le dio a la Argentina su segunda Copa del Mundo y desató uno de los festejos populares más grandes de la historia nacional . Sin embargo, la dimensión emocional de aquella conquista rápidamente desbordó cualquier límite futbolístico.

Resulta imposible entender lo que significó México 1986 sin detenerse en el partido frente a Inglaterra apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas , un contexto que convirtió a aquel encuentro en algo muchísimo más profundo que un simple cruce de cuartos de final.

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Fue allí donde apareció el mejor partido de la carrera de Diego Maradona. Primero llegó “La Mano de Dios” y minutos después apareció el inolvidable “Gol del Siglo”, una corrida histórica que terminó transformando al capitán argentino en una figura eterna dentro de la memoria colectiva argentina y en el símbolo máximo de aquella Selección campeona del mundo.

La victoria frente a Inglaterra terminó funcionando como un enorme desahogo popular para millones de argentinos que todavía intentaban reconstruirse emocionalmente después de años muy duros para el país. Por eso, a medida que la Selección avanzaba dentro del torneo, el equipo de Carlos Bilardo empezó a representar muchísimo más que fútbol.

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Cómo fueron los festejos que paralizaron al país

La locura popular comenzó incluso antes de que la Selección aterrizara en Ezeiza con la Copa del Mundo y con Diego Maradona convertido en el gran héroe nacional. Cerca de 10 mil personas fueron a recibir al plantel campeón y el recorrido hacia la Casa Rosada terminó transformándose en una caravana interminable.

Las crónicas de aquellos días hablaron de cerca de un millón de personas movilizadas entre el final de la final frente a Alemania y los festejos posteriores en Buenos Aires. Solamente en la Plaza de Mayo se concentraron más de 100 mil hinchas esperando la salida de los campeones desde el histórico balcón presidencial.

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El trayecto desde Ezeiza hasta la Casa Rosada demoró más de seis horas en medio de un país completamente desbordado de felicidad, lágrimas, banderas argentinas y familias enteras intentando acercarse al micro campeón del mundo.

Los testimonios de quienes vivieron aquella jornada todavía hoy ayudan a explicar la dimensión emocional de aquel momento. Padres que faltaron al trabajo, chicos que no fueron al colegio y familias enteras viajando durante horas construyeron uno de los festejos populares más impactantes que haya vivido la Argentina alrededor de la Selección nacional.

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“Nunca lloré tanto en mi vida. Fueron 45 minutos de lágrimas cuando Diego se asomó con la Copa”, recordó años después uno de los hinchas que estuvo aquella tarde en Plaza de Mayo, en una escena que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más fuertes de la historia emocional del deporte argentino.

La Plaza de Mayo completamente desbordada quedó grabada para siempre como el gran corazón emocional de los festejos argentinos tras la conquista del Mundial 1986. El país entero parecía detenido alrededor de la figura de Maradona y de una Selección que había logrado algo que pocos imaginaban antes del torneo.

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Bilardo pasó de resistido a campeón del mundo

La consagración de México 86 terminó funcionando también como una reivindicación absoluta para Carlos Bilardo, un entrenador que había llegado extremadamente cuestionado al Mundial.

Gran parte del periodismo, dirigentes e incluso muchos hinchas argentinos pedían su salida antes del comienzo de la Copa del Mundo. La clasificación sufrida y algunos amistosos previos habían generado un clima muy pesado alrededor de la Selección Argentina.

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Sin embargo, Bilardo sostuvo su proyecto, respaldó completamente a Diego Maradona y construyó un equipo extremadamente competitivo alrededor de su capitán. Jorge Valdano, Burruchaga, Ruggeri, Brown, Batista, Enrique y Pumpido terminaron formando una estructura sólida que avanzó hasta levantar la Copa del Mundo en el estadio Azteca.

La imagen de Bilardo saludando desde el balcón de la Casa Rosada terminó simbolizando también el cambio total en la relación entre el entrenador y los hinchas argentinos después de meses de críticas y cuestionamientos.

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Mendoza también explotó durante los festejos del Mundial 1986

La locura mundialista también atravesó completamente a Mendoza. Distintos registros audiovisuales y testimonios de la época muestran cómo miles de mendocinos salieron a las calles para festejar la conquista de la Selección Argentina en México 1986.

El gran punto de encuentro fue Plaza Independencia, que rápidamente quedó colmada de hinchas celebrando la Copa del Mundo conseguida por el equipo de Diego Maradona y Carlos Bilardo.

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Mucho antes de las interminables caravanas de la Scaloneta tras Qatar 2022, Mendoza ya había vivido una celebración imposible de dimensionar alrededor de la camiseta argentina y de una Selección que paralizó completamente al país.

Familias enteras coparon el centro mendocino con banderas, camisetas y caravanas improvisadas en una provincia completamente atravesada por la euforia mundialista. La imagen de Plaza Independencia explotada terminó convirtiéndose también en parte del recuerdo emocional que dejó México 86 en Mendoza. Porque en realidad, México 86 nunca fue solamente un Mundial. Fue el día en que la Argentina entera salió a festejar mucho más que una Copa del Mundo.

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Las curiosidades y datos que transformaron a México 86 en un Mundial eterno

El Mundial de México 1986 dejó una enorme cantidad de historias, récords y curiosidades que todavía hoy lo convierten en una de las Copas del Mundo más recordadas de todos los tiempos. Fue el torneo donde Diego Maradona participó directamente en 10 goles argentinos, con cinco tantos y cinco asistencias, además de convertir en el mismo partido frente a Inglaterra “La Mano de Dios” y el considerado por muchos como “el Gol del Siglo”.

La Copa también quedó marcada por el contexto extremo en el que se jugó, con partidos disputados en altura, temperaturas sofocantes y un desgaste físico enorme para los futbolistas. Además, México se convirtió en el primer país de la historia en organizar dos Mundiales después de reemplazar a Colombia como sede del torneo.

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Otro de los datos más impactantes fue que Carlos Bilardo llegó al Mundial extremadamente cuestionado y terminó levantando la Copa del Mundo, mientras que la final frente a Alemania estuvo cerca de escaparse después del empate 2-2 antes del histórico gol de Jorge Burruchaga tras asistencia de Maradona.

México 86 también presentó innovaciones importantes para el fútbol moderno: fue uno de los primeros Mundiales con el formato de 24 selecciones y fases eliminatorias más parecidas a las actuales, además de estrenar la mítica pelota Adidas Azteca, el primer balón completamente sintético en la historia de las Copas del Mundo.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: