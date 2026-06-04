Es mendocino, fue campeón del mundo con Argentina y muchos ya no recuerdan su historia

Cuando se habla de mendocinos que dejaron huella en la Selección de fútbol de Argentina suelen aparecer nombres como Enzo Pérez o Diego Pozo. Sin embargo, existe otro futbolista nacido en Mendoza que logró algo que ningún otro consiguió: ser campeón del mundo con una Selección argentina organizada por la FIFA.
Su nombre es Nery Cardozo, nació en Godoy Cruz y formó parte del equipo que conquistó el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 junto a un joven Lionel Messi.
Quién es Nery Cardozo, el mendocino campeón del mundo con Argentina
Fue precisamente en el Xeneize donde terminó de explotar futbolísticamente. De la mano de Carlos Bianchi comenzó a formar parte de uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino, ganando títulos locales e internacionales y compartiendo plantel con grandes figuras de la época. Sin embargo, mucho antes de consolidarse en Primera División, Cardozo ya era una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su talento lo llevó rápidamente a vestir la camiseta de la Selección nacional en las categorías juveniles, donde comenzó a construir una historia que lo convertiría en un caso único para Mendoza.
Aquel plantel reunía nombres que luego marcarían una época. Lionel Messi, Sergio Agüero, Fernando Gago, Pablo Zabaleta, Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Gabriel Paletta y Lucas Biglia formaban parte de una camada extraordinaria. Cardozo fue protagonista desde el inicio. Tras la derrota en el debut ante Estados Unidos, el mendocino se ganó un lugar entre los titulares y comenzó a transformarse en una pieza importante del equipo argentino.
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Nery junto a Messi.
Incluso dejó su sello goleador. Marcó uno de los tantos en la victoria frente a Alemania durante la fase de grupos, en un torneo donde Argentina fue creciendo partido tras partido hasta convertirse en candidata al título. En octavos eliminó a Colombia, luego superó a España y en semifinales derrotó a Brasil en un partido inolvidable. Allí llegó una mala noticia para el volante mendocino: recibió una tarjeta amarilla que le impidió disputar la final frente a Nigeria.
A pesar de perderse el encuentro decisivo, Cardozo fue parte fundamental de aquella campaña histórica que terminó con Argentina levantando su quinta Copa del Mundo Sub 20 gracias a una actuación brillante de Messi, figura y goleador del certamen.
Los mendocinos que jugaron Mundiales con la Selección argentina
La historia de Mendoza en las Copas del Mundo tiene pocos nombres, pero varios de enorme relevancia. El primer mendocino en disputar un Mundial fue Luis Irañeta, surgido de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, quien integró el seleccionado argentino que participó en Italia 1934.
Décadas más tarde apareció Francisco Lombardo, nacido futbolísticamente en Atlético Argentino y mundialista con la Selección argentina en Suecia 1958.
La lista continuó con Diego Pozo, arquero surgido en Godoy Cruz que integró el plantel dirigido por Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010.
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Enzo Pérez.
Posteriormente llegó el turno de Enzo Pérez, uno de los futbolistas mendocinos más importantes de las últimas décadas. Formado en Deportivo Maipú y consolidado en Godoy Cruz, disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo protagonista de la recordada campaña que terminó con Argentina como subcampeona del mundo.
Ahora, la expectativa pasa por Zaid Romero, defensor formado en Huracán Las Heras y Godoy Cruz que integra la prelista presentada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
Un caso único en la historia del fútbol mendocino
Más allá de los mundialistas que aportó Mendoza, el caso de Nery Cardozo sigue siendo especial. Porque mientras varios mendocinos lograron vestir la camiseta de la Selección argentina en una Copa del Mundo, ninguno consiguió levantar un trofeo FIFA como sí lo hizo el volante nacido en Godoy Cruz durante el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.