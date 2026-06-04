Es mendocino, fue campeón del mundo con Argentina y muchos ya no recuerdan su historia

Nery Cardozo fue una de las figuras de la Selección argentina campeona del Mundial Sub 20 de 2005 junto a Lionel Messi y una generación histórica.

Cuando se habla de mendocinos que dejaron huella en la Selección de fútbol de Argentina suelen aparecer nombres como Enzo Pérez o Diego Pozo. Sin embargo, existe otro futbolista nacido en Mendoza que logró algo que ningún otro consiguió: ser campeón del mundo con una Selección argentina organizada por la FIFA.

Su nombre es Nery Cardozo, nació en Godoy Cruz y formó parte del equipo que conquistó el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 junto a un joven Lionel Messi.

Nery Cardozo sigue siendo el único futbolista nacido en Mendoza que ganó un Mundial FIFA con la camiseta de la Selección argentina. Nacido el 8 de agosto de 1986 en Godoy Cruz, Nery Cardozo dio sus primeros pasos futbolísticos en las inferiores de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia , antes de continuar su formación en Newell's Old Boys y posteriormente dar el salto a Boca Juniors.

Fue precisamente en el Xeneize donde terminó de explotar futbolísticamente. De la mano de Carlos Bianchi comenzó a formar parte de uno de los ciclos más exitosos del fútbol argentino , ganando títulos locales e internacionales y compartiendo plantel con grandes figuras de la época. Sin embargo, mucho antes de consolidarse en Primera División, Cardozo ya era una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su talento lo llevó rápidamente a vestir la camiseta de la Selección nacional en las categorías juveniles , donde comenzó a construir una historia que lo convertiría en un caso único para Mendoza.

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El Mundial que ganó junto a Lionel Messi

La gran conquista de Nery Cardozo llegó en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, uno de los equipos juveniles más recordados de la historia argentina. Antes del torneo, Cardozo había sido campeón sudamericano Sub 17 y también había disputado el Mundial de Finlandia 2003. Dos años después llegó la gran oportunidad con la Selección dirigida por Francisco Ferraro.

Aquel plantel reunía nombres que luego marcarían una época. Lionel Messi, Sergio Agüero, Fernando Gago, Pablo Zabaleta, Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Gabriel Paletta y Lucas Biglia formaban parte de una camada extraordinaria. Cardozo fue protagonista desde el inicio. Tras la derrota en el debut ante Estados Unidos, el mendocino se ganó un lugar entre los titulares y comenzó a transformarse en una pieza importante del equipo argentino.

image Nery junto a Messi.

Incluso dejó su sello goleador. Marcó uno de los tantos en la victoria frente a Alemania durante la fase de grupos, en un torneo donde Argentina fue creciendo partido tras partido hasta convertirse en candidata al título. En octavos eliminó a Colombia, luego superó a España y en semifinales derrotó a Brasil en un partido inolvidable. Allí llegó una mala noticia para el volante mendocino: recibió una tarjeta amarilla que le impidió disputar la final frente a Nigeria.

A pesar de perderse el encuentro decisivo, Cardozo fue parte fundamental de aquella campaña histórica que terminó con Argentina levantando su quinta Copa del Mundo Sub 20 gracias a una actuación brillante de Messi, figura y goleador del certamen.

Los mendocinos que jugaron Mundiales con la Selección argentina

La historia de Mendoza en las Copas del Mundo tiene pocos nombres, pero varios de enorme relevancia. El primer mendocino en disputar un Mundial fue Luis Irañeta, surgido de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, quien integró el seleccionado argentino que participó en Italia 1934.

Décadas más tarde apareció Francisco Lombardo, nacido futbolísticamente en Atlético Argentino y mundialista con la Selección argentina en Suecia 1958.

La lista continuó con Diego Pozo, arquero surgido en Godoy Cruz que integró el plantel dirigido por Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

image Enzo Pérez.

Posteriormente llegó el turno de Enzo Pérez, uno de los futbolistas mendocinos más importantes de las últimas décadas. Formado en Deportivo Maipú y consolidado en Godoy Cruz, disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo protagonista de la recordada campaña que terminó con Argentina como subcampeona del mundo.

Ahora, la expectativa pasa por Zaid Romero, defensor formado en Huracán Las Heras y Godoy Cruz que integra la prelista presentada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Un caso único en la historia del fútbol mendocino

Más allá de los mundialistas que aportó Mendoza, el caso de Nery Cardozo sigue siendo especial. Porque mientras varios mendocinos lograron vestir la camiseta de la Selección argentina en una Copa del Mundo, ninguno consiguió levantar un trofeo FIFA como sí lo hizo el volante nacido en Godoy Cruz durante el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.

Compartió plantel con Lionel Messi, fue parte de una generación irrepetible y escribió una página que todavía hoy permanece poco conocida para gran parte del público mendocino.

Y justamente allí aparece la curiosidad que vuelve tan particular su historia: el único mendocino campeón del mundo con Argentina es también uno de los menos recordados.

El resumen de Argentina campeón con Nery cardozo

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