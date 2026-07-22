Las falsas acusaciones de famosos que desataron la furia contra Argentina: ataques, boicot y agresión en las calles

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Por Analía Martín







La final disputada dejó al descubierto una agresiva campaña de desprestigio dirigida hacia Argentina. Impulsada a través de las redes sociales por influencers, famosos y figuras de la cultura internacional, la narrativa acusó al país de ser "inherentemente racista". El relato desató una ola de odio que trascendió la pantalla y derivó en violencia verbal y agresiones físicas a compatriotas.

Los ataques directos y el boicot impulsado por celebridades Diversas figuras de la cultura y el espectáculo internacional utilizaron sus plataformas digitales para instalar una agresiva narrativa contra la sociedad argentina tras la final de la Copa del mundo 2026 donde Argentina no pudo vencer a España. Estos pronunciamientos públicos tildaron al país de racista y generaron un impacto inmediato. A continuación, los principales episodios registrados de famosos que se sumaron a esta absurda campaña anti-argentina y sus repercusiones:

Samuel L. Jackson: El actor estadounidense compartió una publicación que tildaba a Argentina como «uno de los países más racistas del mundo» e incentivó a no respaldar al equipo nacional. La acción provocó un repudió masivo en redes, recibiendo respuestas públicas de la actriz Bárbara Lombardo y de la diputada Marcela Pagano con datos históricos.

El actor estadounidense compartió una publicación que tildaba a como «uno de los países más racistas del mundo» e incentivó a no respaldar al equipo nacional. La acción provocó un repudió masivo en redes, recibiendo respuestas públicas de la actriz Bárbara Lombardo y de la diputada Marcela Pagano con datos históricos. Eric André: El comediante estadounidense publicó mensajes en Instagram cargados de insultos hacia los argentinos, calificándolos de «racistas» y «escondedores de nazis». Su postura agresiva lo convirtió en uno de los focos de mayor rechazo cibernético por el tono de violencia empleado.

El comediante estadounidense publicó mensajes en Instagram cargados de insultos hacia los argentinos, calificándolos de «racistas» y «escondedores de nazis». Su postura agresiva lo convirtió en uno de los focos de mayor rechazo cibernético por el tono de violencia empleado. Tyrese Gibson: El actor de Rápido y Furioso difundió en su perfil un video creado con Inteligencia Artificial que promovía una narrativa engañosa sobre la sociedad argentina. Pese a ser expuesto por especialistas en desinformación, mantuvo la publicación sin dar explicaciones.

El actor de Rápido y Furioso difundió en su perfil un video creado con Inteligencia Artificial que promovía una narrativa engañosa sobre la sociedad argentina. Pese a ser expuesto por especialistas en desinformación, mantuvo la publicación sin dar explicaciones. Jasmine Crockett: La congresista demócrata de Estados Unidos llevó la controversia a la Cámara de Representantes al vincular el apoyo a España con una supuesta «historia racista» atribuida a Argentina . Su intervención trasladó el conflicto al terreno institucional y político.

La congresista demócrata de Estados Unidos llevó la controversia a la Cámara de Representantes al vincular el apoyo a España con una supuesta «historia racista» atribuida a . Su intervención trasladó el conflicto al terreno institucional y político. Rosalía: La cantante catalana reposteó un video en TikTok de la influencer Mia Khalifa donde celebraba la derrota argentina usando el término despectivo «perlas». Ante la amenaza de boicot a sus cuatro shows agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires, pidió disculpas argumentando que no había leído la leyenda del posteo.

La cantante catalana reposteó un video en TikTok de la influencer Mia Khalifa donde celebraba la derrota argentina usando el término despectivo «perlas». Ante la amenaza de boicot a sus cuatro agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires, pidió disculpas argumentando que no había leído la leyenda del posteo. Niall Horan: El exintegrante de One Direction dio «me gusta» a una publicación que afirmaba que «Las Malvinas son españolas». Tras la ola de reclamos en la región, retiró la interacción y pidió perdón asegurando que se trató de un error involuntario.

El exintegrante de One Direction dio «me gusta» a una publicación que afirmaba que «Las Malvinas son españolas». Tras la ola de reclamos en la región, retiró la interacción y pidió perdón asegurando que se trató de un error involuntario. Pedro Pascal: El actor chileno-estadounidense reaccionó positivamente a un meme sobre la derrota argentina. La comunidad latinoamericana le reprochó en redes sociales por respaldar generalizaciones sin fundamento proviniendo de un país vecino.

El actor chileno-estadounidense reaccionó positivamente a un meme sobre la derrota argentina. La comunidad latinoamericana le reprochó en redes sociales por respaldar generalizaciones sin fundamento proviniendo de un país vecino. Javier Bardem: El actor español festejó la consagración de su selección vinculándola a posturas geopolíticas y contrapuso el triunfo con el rechazo a las políticas internacionales del gobierno de Javier Milei por su cercanía con Israel y el genocidio en Palestina.

El actor español festejó la consagración de su selección vinculándola a posturas geopolíticas y contrapuso el triunfo con el rechazo a las políticas internacionales del gobierno de Javier Milei por su cercanía con Israel y el genocidio en Palestina. Patti Smith: La célebre cantante publicó la frase «ganaron los buenos» tras el partido. Debido al masivo descontento generado entre sus seguidores, intentó matizar su postura publicando posteriormente una foto de Lionel Messi reconociendo su labor deportiva. La violencia en las calles y la verdad detrás de las estadísticas Las acusaciones vertidas en el entorno digital impactaron directamente en la seguridad de los ciudadanos argentinos que residen o transitan por el extranjero. En diversas ciudades de España se registraron episodios de hostigamiento callejero, insultos, e incluso agresiones físicas colectivas a jóvenes en el transporte público. El fenómeno también afectó el ámbito profesional y académico, donde trabajadores locales denunciaron la cancelación no justificada de proyectos laborales bajo el argumento de "no apoyar a un país racista".

A pesar del impacto mediático del relato, los expertos sociológicos internacionales contradicen de forma contundente la caracterización impuesta sobre la sociedad argentina:

Evidencia sociológica: Según la encuesta internacional Integrated Values Survey, que evalúa el rechazo social hacia vecinos de diferente origen étnico, solo el 2,7% de los encuestados en Argentina expresó alguna incomodidad. La cual se ubica por debajo de las registradas en Estados Unidos (3,2%), Francia (3,7%) y considerablemente lejos del 12,7% obtenido por España.

Según la encuesta internacional Integrated Values Survey, que evalúa el rechazo social hacia vecinos de diferente origen étnico, solo el 2,7% de los encuestados en expresó alguna incomodidad. La cual se ubica por debajo de las registradas en Estados Unidos (3,2%), Francia (3,7%) y considerablemente lejos del 12,7% obtenido por España. Marco legal e histórico: A diferencia de las naciones desde donde emergieron los cuestionamientos de varios famosos —las cuales mantuvieron normativas de segregación estatal hasta bien entrado el siglo XX—, la legislación argentina garantizó la igualdad ante la ley desde la formación de sus bases constitucionales.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Foto: elagora.digital Frente a la magnitud de la campaña y las consecuencias sufridas por la comunidad en el exterior, la falta de pronunciamientos o intervenciones diplomáticas oficiales por parte de las autoridades gubernamentales argentinas dejó a los afectados sin contención institucional. La brecha entre los datos verificados y la narrativa promovida en plataformas digitales deja en evidencia cómo la desinformación masiva puede derivar en consecuencias graves para una comunidad en el escenario internacional.

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