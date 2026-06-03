Andino Mundialista, capítulo 7: los DT que llevaron a Argentina a la gloria mundial

Hay figuras que levantan la Copa del Mundo y quedan inmortalizadas en las fotografías. Otras permanecen unos pasos más atrás, sobre la línea de cal, tomando decisiones que pueden cambiar el destino de un país entero . En el séptimo episodio de Andino Mundialista , el foco se posa sobre esos arquitectos silenciosos que guiaron a la Selección Argentina hacia la gloria en 1978, 1986 y 2022 : César Luis Menotti , Carlos Bilardo y Lionel Scaloni .

Embed - La Pizarra de la Gloria | Menotti, Bilardo y Scaloni en Andino Mundialista

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , este nuevo capítulo invita a recorrer las ideas , los liderazgos y las estrategias de los tres entrenadores que llevaron a la Albiceleste a conquistar sus estrellas .

Cuando César Luis Menotti asumió la conducción de la Selección Argentina , propuso una idea tan simple como revolucionaria: jugar bien también era una forma de ganar . Convencido de que el fútbol debía representar la identidad cultural del país, el " Flaco " construyó un equipo basado en la posesión de la pelota , la creatividad y el protagonismo ofensivo .

En el Mundial de 1978, disputado en suelo argentino, esa filosofía encontró su máxima expresión. Menotti logró formar un plantel sólido, con personalidad y convicción, capaz de sostener una propuesta estética sin renunciar a la competitividad. La consagración frente a Países Bajos significó el primer título mundial para Argentina y marcó el inicio de una nueva era para el fútbol nacional.

Más allá del trofeo, su legado trascendió los resultados. Menotti instaló una escuela futbolística que defendía el talento, la libertad de juego y el espectáculo como valores fundamentales.

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Bilardo y la obsesión por el detalle: la conquista de México 1986

Si Menotti representaba la inspiración, Carlos Salvador Bilardo simbolizaba la preparación meticulosa. Para el "Narigón", ningún aspecto era menor. Cada movimiento táctico y análisis del rival formaban parte de una planificación exhaustiva destinada a maximizar las posibilidades de éxito.

En el Mundial de México 1986, Bilardo construyó un equipo disciplinado y competitivo. Su mayor virtud fue diseñar una estructura que potenciara al máximo el talento de Diego Armando Maradona, quien protagonizó una de las actuaciones individuales más extraordinarias en la historia de los mundiales.

La obtención de la segunda Copa del Mundo consolidó una de las discusiones más emblemáticas del fútbol argentino, entre quienes se llamaban menottistas y bilardistas. Dos escuelas opuestas en las formas, pero igualmente exitosas en los resultados.

Scaloni y la síntesis perfecta: la épica de Qatar 2022

Décadas después de aquella histórica disputa futbolera, apareció un entrenador que logró unir conceptos de ambas corrientes. Lionel Scaloni asumió la Selección Argentina en medio de las dudas y los cuestionamientos, con escasa experiencia como director técnico y una enorme responsabilidad sobre sus hombros.

Lejos de los grandes discursos, construyó un equipo basado en la unión del grupo y la inteligencia táctica. Su conducción combinó la flexibilidad estratégica de Bilardo con el respeto por el juego asociado y la identidad futbolística que defendía Menotti.

Copa del Mundo - Menotti- Bilardo - Scaloni Menotti, Bilardo y Scaloni: las mentes detrás de las tres copas del mundo para Argentina. Foto: Archivo

El Mundial de Qatar 2022 fue la confirmación de ese proyecto. Con Lionel Messi como líder dentro del campo y un plantel comprometido con una idea colectiva, Argentina conquistó su tercera estrella tras una de las finales más emocionantes de todos los tiempos.

La consagración no solo puso fin a una espera de 36 años. También representó el nacimiento de una nueva generación de campeones y la consolidación de Scaloni como uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol argentino.

Andino Mundialista: el ciclo de Andino Streaming para calentar motores en la previa de EEUU/México/Canadá 2026

Y si el primer capítulo abrió la puerta a la historia, y el segundo se enfocó en decisiones técnicas, este séptimo episodio confirma que el viaje recién empieza a tomar vuelo. Andino Streaming sigue recorriendo los momentos, protagonistas y debates que atraviesan a la Selección, con la mirada puesta en lo que viene.

Andino Mundialista capítulo 7, Gastón Valderrama (01) Seguí y conocé más en Andino Mundialista: un nuevo capítulo cada semana. Foto: Mike Bartoluce

No te pierdas los próximos capítulos de Andino Mundialista

La pasión por el Mundial también empieza a jugarse fuera de la cancha, y en ese camino BORHA Casacas se suma a “Andino Mundialista”, la propuesta especial de Sitio Andino y Andino Streaming rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con una identidad vinculada a las camisetas históricas, los colores del fútbol y la nostalgia de los grandes momentos mundialistas, la marca será parte de este ciclo que recorrerá historias, ídolos y recuerdos que marcaron a generaciones de argentinos.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya está en marcha, entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propone seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. No te pierdas los próximos episodios. Esto todavía tiene mucho por contar.