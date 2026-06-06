Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 6de junio una jornada que amanece seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde las 11:00 se prevé aumento de la nubosidad en toda la provincia.
A partir de las 13:00 existe probabilidad de lluvias o lloviznas débiles en el Sudeste provincial, especialmente en General Alvear. Desde las 16:00 la probabilidad de precipitaciones débiles se extendería al Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza, zona Sur y sector Este de La Paz, manteniéndose durante la tarde y parte de la noche.
Desde el organismo indicaron que en alta montaña, el día se presentará nublado con precipitaciones, principalmente en los sectores norte y centro.
Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 14°C a 15°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2°C.
Mínima (resto de la provincia): 6°C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Domingo 7 de junio: mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultuvados. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 11ºC | Mínima: 4ºC.