6 de junio de 2026
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Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza presentará nublada y con neblinas matinales. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio en Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 6 de junio una jornada que amanece seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde las 11:00 se prevé aumento de la nubosidad en toda la provincia.

A partir de las 13:00 existe probabilidad de lluvias o lloviznas débiles en el Sudeste provincial, especialmente en General Alvear. Desde las 16:00 la probabilidad de precipitaciones débiles se extendería al Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza, zona Sur y sector Este de La Paz, manteniéndose durante la tarde y parte de la noche.

Desde el organismo indicaron que en alta montaña, el día se presentará nublado con precipitaciones, principalmente en los sectores norte y centro.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 14°C a 15°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 6°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 7 de junio: mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultuvados. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 11ºC | Mínima: 4ºC.

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