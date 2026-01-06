Chile: las insólitas disculpas del estafador que ofrecía alojamiento en Reñaca y engañó a cientos de personas

“Perdón, era necesario”: el mensaje del estafador de Chile que engañó a alrededor de 200 turistas.

Una masiva estafa turística afectó a más de 200 turistas argentinos que reservaron alojamientos en Reñaca, Chile , a través de una página web que utilizaba imágenes reales pero ofrecía arriendos inexistentes. El sitio fue dado de baja y el autor publicó un llamativo mensaje pidiendo perdón antes de desaparecer.

Los damnificados denunciaron haber sido víctimas de una estafa relacionada con falsos arriendos de verano en dicha comuna de Viña del Mar . Las operaciones se realizaban a través del sitio web Holiday Reñaca Park , donde se promocionaban supuestos departamentos en alquiler durante las fechas de Año Nuevo y temporada estival.

ALTA MONTAÑA Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 6 de enero de 2026

Según relataron las víctimas, el presunto responsable utilizó imágenes reales , direcciones y referencias auténticas de alojamientos ubicados en Reñaca , lo que generó confianza entre quienes buscaban hospedaje. Muchos de los afectados realizaron transferencias bancarias anticipadas , convencidos de que se trataba de propiedades verificadas. Sin embargo, al llegar al destino, comprobaron que los departamentos no existían o ya tenían dueño.

La página HolidayReñaca.com también habría copiado comentarios y enlaces de Booking , lo que reforzó la apariencia de legitimidad. Incluso se investiga la suplantación de identidad de propietarios reales. Algunas familias denunciaron haber pagado montos que superaron el millón de pesos chilenos , de acuerdo con el medio local Emol.

"Pagamos el total con un 20% de descuento, que nos quedaba en 1 millón 300 mil pesos chilenos. Nosotros accedimos a ese monto ya que ellos tenían una página verificada y un mail con dominio", comentó uno de los afectados.

El polémico -y bíblico- pedido de disculpas del estafador

Antes de que el sitio fuera dado de baja, el acusado publicó un mensaje de arrepentimiento en el que pidió perdón y citó un salmo bíblico, afirmando que “era necesario” realizar la maniobra. En su declaración escrita, admitió el daño ocasionado y que “pagará lo que debe”.

“Reconozco el daño y pido perdón por ello. Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir”, expresa el comunicado. Y continúa: “No será grato para mi este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan que sinceramente lo siento, no tuve elección”.

image Captura del sitio web Holiday Reñaca, donde pidió disculpas públicas el perpetrador del fraude. Foto: Gentileza Teletrece.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) manifestaron preocupación por el impacto de estas estafas en la industria turística y recomendaron realizar reservas únicamente en plataformas oficiales y alojamientos registrados en Sernatur.

Las denuncias fueron radicadas ante la Policía de Investigaciones (PDI), que inició un proceso para determinar responsabilidades y establecer el total de los afectados.