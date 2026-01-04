4 de enero de 2026

Alquiler de cabañas: cómo evitar estafas durante las vacaciones y cuáles son las señales de alerta

El Ministerio de Seguridad y Justicia difundió una serie de recomendaciones clave para prevenir estafas en alojamientos temporarios y contratar de forma segura.

 Por Carla Canizzaro

Con la llegada de la temporada de vacaciones de verano, crece la demanda de alquileres temporarios, especialmente de cabañas y casas de fin de semana. En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza advirtió sobre el aumento de estafas vinculadas a falsas ofertas de alojamiento, e instó a la población a extremar los cuidados antes de concretar una reserva.

Desde el organismo remarcan que muchas propuestas pueden resultar atractivas por sus precios o imágenes, pero no cumplir con las normas básicas de verificación puede transformar una estadía soñada en un problema económico y legal.

Lee además
El episodio ocurrió a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar
Se desvaneció en plena travesía

Tragedia en el Aconcagua: murió un montañista ruso durante el ascenso
Octavio Ferozzi falleció tras permanecer internado cinco días en el hospital Notti
Tristeza

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Las estafas más frecuentes y el rol de las redes sociales

Según especialistas en Delitos Comunes y Tecnológicos, las redes sociales se han convertido en el medio más utilizado para este tipo de engaños.

"Los estafadores publican fotos de cabañas reales, pero alteran algunos datos, lo que confunde al contratante que cree estar negociando con el propietario legítimo", explicaron.

Este tipo de fraudes no solo afecta a alquileres turísticos, sino también a salones de fiesta, casas de fin de semana e incluso peloteros para cumpleaños, una modalidad que se repite año tras año en épocas de alta demanda.

Ante cualquier intento o concreción de estafa, llamar al 911 y realizar la denuncia a través de la plataforma de Denuncias Online del Ministerio Público Fiscal

Verificar la existencia del alojamiento, el primer paso

Uno de los principales consejos es comprobar que el alojamiento exista y esté habilitado. Para ello, se recomienda:

  • Consultar el listado oficial de alojamientos habilitados por el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

  • Verificar la información en agencias turísticas habilitadas.

  • Consultar en las municipalidades, que cuentan con áreas de turismo donde se puede confirmar si una propiedad está registrada.

"Hay casos en los que la dirección directamente no existe o las fotos corresponden a otra publicación. Con una verificación simple, muchas veces se puede detectar la estafa", explicaron desde la cartera de Seguridad.

Ocho tips clave para evitar una estafa al alquilar una cabaña

El jefe de Delitos Económicos, Osvaldo Araujo, detalló que existen ocho recomendaciones básicas que toda persona, ya sea mendocina o turista, debería tener en cuenta antes de contratar un alquiler temporario.

  • Constatar que el lugar exista: revisar siempre el registro del Emetur y consultar en organismos oficiales o municipales.
  • Evitar contratar por redes sociales con desconocidos: si no se conoce al oferente, no realizar transacciones por redes sociales.
  • No transferir dinero en el primer contacto: desconfiar de quienes presionan con frases como "se vence la reserva" o "hay otro interesado". "Eso es mentira y forma parte del engaño", aclaró Araujo.
  • Desconfiar de precios excesivamente bajo: si el valor es muy inferior al del mercado, probablemente se trate de una estafa. Comparar siempre con propiedades similares.
  • Verificar todas las condiciones del alquile: confirmar nombre del propietario o responsable, dirección exacta, servicios y comodidades y fechas y horarios de check-in y check-out.
  • Utilizar medios de pago seguros: evitar pagos en efectivo, giros postales o empresas de envío de dinero sin verificación: se recomienda homebanking, transferencias bancarias o tarjetas de crédito, que permiten dejar registro de la operación.
  • No permitir fotos del DNI: con la excusa de verificar identidad, pueden robar datos personales. Tampoco enviar imágenes del documento.
  • Denunciar inmediatamente: ante cualquier intento o concreción de estafa, llamar al 911 y realizar la denuncia a través de la plataforma de Denuncias Online del Ministerio Público Fiscal.

Recomendaciones adicionales para una contratación segura

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia también recordaron:

  • No enviar datos de tarjetas, códigos de seguridad o información sensible por mail, redes sociales o teléfono.

  • No salir de las plataformas de pago habilitadas, evitando que la operación se traslade a WhatsApp u otros canales informales.

  • Investigar opiniones de otros usuarios y consultar varias fuentes antes de contratar.

  • En lo posible, visitar el lugar de manera presencial o confirmar con agencias habilitadas.

Un problema recurrente en época de vacaciones

Araujo explicó que estas estafas se repiten todos los años durante el verano y otros períodos festivos. "Desde hace un par de años, una de las denuncias más recurrentes en vacaciones son las estafas con alquileres temporarios", señaló.

Además, remarcó que la actual gestión del Ministerio de Seguridad y Justicia trabaja activamente en prevención y concientización, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para reducir este tipo de delitos.

"Esto es lo que nos preocupa y nos llama a difundir medidas de prevención", concluyó el jefe de Delitos Económicos, quien insistió en que informarse y verificar antes de pagar es la mejor herramienta para evitar caer en manos de estafadores.

