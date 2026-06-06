6 de junio de 2026
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Sitio Andino
Estafa

Estafaron a una familia de San Rafael a través de WhatsApp y gestionaron un préstamo por $6,5 millones

La maniobra en San Rafael afectó a Ángel Martínez y a su madre. Los delincuentes utilizaron la identidad de la mujer para solicitar un crédito y lograron transferir parte del dinero antes de que la operación fuera bloqueada.

La familia Martínez fue estafada en San Rafael.

La familia Martínez fue estafada en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Una familia de San Rafael vivió momentos de angustia tras ser víctima de una estafa virtual que derivó en la gestión de un préstamo por 6,5 millones de pesos utilizando la identidad de una mujer.

Los damnificados fueron Ángel Martínez, conocido por muchos sanrafaelinos como "Angelito", y su madre, quienes denunciaron haber sido engañados a través de una maniobra realizada mediante WhatsApp.

Cómo fue la estafa

Según trascendió a través de las redes sociales, los delincuentes lograron acceder a información personal de la mujer y gestionaron un crédito bancario por una importante suma de dinero.

Aunque la familia realizó rápidamente las denuncias correspondientes ante la Policía y la entidad bancaria, los estafadores alcanzaron a transferir parte del dinero antes de que la operación pudiera ser bloqueada.

Parte del dinero pudo recuperarse

De acuerdo con el relato difundido por allegados, el banco logró anular una parte de las operaciones realizadas por los delincuentes. Sin embargo, una porción del dinero ya había sido transferida, generando una deuda que finalmente debió ser afrontada por la víctima.

Como consecuencia de la situación, la familia tuvo que reunir cerca de 800 mil pesos para devolver una suma que había sido prestada con el objetivo de hacer frente a las obligaciones generadas por la estafa.

La solidaridad de la comunidad

Frente a la difícil situación económica, amigos, familiares y vecinos comenzaron una campaña solidaria para ayudar a Ángel Martínez y a su madre. Gracias al acompañamiento de la comunidad, lograron reunir el dinero necesario para devolver el préstamo recibido y superar una situación que les generó una fuerte preocupación.

Esta historia de vida volvió a poner en evidencia los riesgos de las estafas virtuales y la importancia de extremar los cuidados ante contactos sospechosos, solicitudes de datos personales o movimientos bancarios no autorizados.

Embed - SOLIDARIDAD CON VÍCTIMAS DE ESTAFA

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