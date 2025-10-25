Cómo realizar una denuncia en Mendoza ante un delito

Conocé los pasos, lugares y canales disponibles en toda la provincia

Para facilitar el acceso a la Justicia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza ofrece distintos canales para realizar denuncias de forma ágil y segura. Desde abril de 2023, los Centros de Denuncias Web (CEDEW) permiten denunciar en persona con asistencia virtual . Actualmente, existen cuatro canales oficiales para efectuar denuncias penales en la provincia.

En 2016 se creó una página web destinada a recibir denuncias sobre distintos delitos. Posteriormente, en 2020 , con la llegada de la pandemia, se habilitaron canales en línea para realizar denuncias de cualquier tipo de delito a través de la web. Ese mismo año se implementó la Oficina Fiscal Virtual , integrada por un ayudante fiscal y personal administrativo, encargados de recibir las denuncias y derivarlas a las unidades fiscales correspondientes.

Los Centros de Denuncias Web (CEDEW) son una herramienta que permite efectuar denuncias de forma ágil, segura y con acompañamiento personalizado. En la actualidad existen 48 dispositivos activos distribuidos en comisarías, Centros Integradores Comunitarios (CIC), Áreas de la Mujer, delegaciones y albergues municipales .

En los últimos días, el MPF sumó siete nuevos CEDEW en San Rafael , ubicados en Jaime Prats, El Cerrito, Los Filtros 2938, Villa 25 de Mayo, Punta de Agua, El Sosneado y el Polideportivo N°2 (Patricias Mendocinas 1320) .

Qué son los Centros de Denuncias Web (CEDEW)

Los Centros de Denuncias Web son espacios acondicionados para que las personas puedan realizar una denuncia en un ambiente privado y seguro, mediante un tótem interactivo conectado con la Oficina Fiscal Virtual.

denuncia, ministerio público fiscal, mendoza En Mendoza existen distintos canales para realizar denuncias de forma ágil y segura Foto: Ministerio Público Fiscal

El servicio funciona de 7 a 23 horas, todos los días del año, y ofrece atención personalizada de manera coordinada y por videollamada con un Ayudante Fiscal. Cada ingreso de denuncias genera un expediente y tiene una derivación, ya sea por alguna emergencia, violencia de género, integridad sexual, entre otras.

Sin embargo, el Ayudante Fiscal tiene un rol clave en este proceso, ya que es quien guía el relato y captura elementos probatorios. "La cantidad de denuncias que se esán tomando suben abismalmente semana a semana. Se trata de empezar a amigarnos con la tecnología", afirmó en diálogo con Sitio Andino la doctora Andrea Chaves, Coordinadora General del Ministerio Público Fiscal.

En casos de violencia de género o delitos sexuales, se garantiza un ambiente seguro y confidencial

Paso a paso para denunciar en un CEDEW

Ubicación: Acercarse al tótem más cercano (ubicado en CIC, comisarías o dependencias municipales).

Videollamada: Sentarse frente al dispositivo; un Ayudante Fiscal aparecerá en pantalla para tomar la denuncia.

Confirmación: Una vez finalizada, se coloca el pulgar derecho en el lector del tótem para ratificar la conformidad.

Comprobante: El sistema envía un correo electrónico con la constancia de denuncia (si no se dispone de email, se entrega impresa en el lugar).

Seguimiento: La constancia incluye un código QR que permite consultar el avance de la investigación.

Además, desde el mismo tótem, se pueden adjuntar fotos o videos como prueba, algo clave en casos de violencia de género o delitos contra la propiedad.

Los cuatro canales oficiales para realizar denuncias en Mendoza

El MPF recuerda que existen cuatro vías habilitadas para efectuar denuncias penales en la provincia:

1 Centros de Denuncias Web (CEDEW)

Permiten denunciar en persona, con asistencia virtual de un fiscal.

Funcionan en distintos puntos estratégicos, incluso en zonas rurales.

Atención: todos los días de 7 a 23 h.

2 Oficinas Fiscales

Se puede acudir personalmente a cualquier Oficina Fiscal de las cuatro circunscripciones judiciales o al edificio central del MPF (San Felipe y Plantamura, Ciudad).

Ideal para quienes prefieren una atención presencial directa.

3 Página web del MPF

A través del sitio https://denuncias.mpfmza.gob.ar/#/denuncias_dashboard , es posible radicar denuncias desde el celular, tablet o computadora .

Solo se debe seleccionar la temática del hecho y seguir los pasos indicados.

Importante: ante situaciones de urgencia, siempre se debe llamar al 911.

4 Chatbot LEXA (vía WhatsApp)

Funciona las 24 horas, los 365 días del año .

Número: 261 579 0203 .

LEXA guía al usuario paso a paso para realizar su denuncia o recibir orientación sobre el trámite.

Denuncias, mendoza El Ministerio Público Fiscal amplía las opciones para realizar denuncias en Mendoza. Foto: Ministerio Público Fiscal

"Esta opción orienta a la persona con un lenguaje simple, claro y permite iniciar una denuncia o consultar el estado de otra causa. Lexa está pensado más que nada para ser la primera respuesta en lugar y horarios donde la inmediatez importa, especialmente para aquellas víctimas que necesitan contención", expresó Chaves.

Un sistema pensado para proteger a las víctimas

El MPF destaca que todos los canales priorizan el resguardo y acompañamiento de las víctimas. En casos de violencia de género o delitos sexuales, se garantiza un ambiente seguro y confidencial, e incluso se puede disponer el traslado de la víctima para su declaración o contención integral.

Presentación denuncia web, Alejandro Gulle, procurador suprema corte justicia, huella digital, datos biométricos El MPF destaca que todos los canales priorizan el resguardo y acompañamiento de las víctimas Foto: Cristian Lozano

Además, los dispositivos CEDEW se instalan en lugares estratégicos, muchas veces alejados de los centros urbanos, para facilitar el acceso a personas que viven en zonas rurales o con menor conectividad.

Balance positivo y expansión

Desde su implementación, la respuesta ciudadana ha sido muy favorable. Los CEDEW se convirtieron no solo en un canal para denunciar, sino también en un espacio donde las personas pueden consultar y recibir asesoramiento sobre temas vinculados al sistema de Justicia.

"Este ecosistema de canales digitales de denuncias acortan las distancias entre los mendocinos y el Ministerio Público Fiscal o el acceso a la justicia", manifestó la Coordinadora del MPF.

El MPF continuará expandiendo esta red con el propósito de que todas las víctimas de delitos en Mendoza puedan denunciar sin obstáculos, ya sea de forma presencial o virtual, con atención humana y resguardo garantizado.