Luciana Martínez, ex Gran Hermano 2025, fue detenida junto a su manager tras la denuncia de un turista

La Justicia investiga el episodio denunciado por el turista, que podría derivar en imputaciones formales

La noche del sábado terminó con un fuerte operativo policial en el barrio de Palermo. Luciana Martínez , ex participante de Gran Hermano 2025, fue detenida junto a su representante, Cristian Wagner , tras una denuncia presentada por un turista estadounidense que los acusa de haberlo drogado para robarle varias pertenencias.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Billinghurst al 1100 , en pleno Palermo , luego de que el denunciante (identificado como Brandy) acudiera a la policía para relatar lo sucedido, según información publicada por TN.

De acuerdo con el testimonio del hombre, todo comenzó en un conocido boliche de la zona , donde conoció a Martínez y a Wagner esa misma madrugada. Tras compartir la noche, los tres se dirigieron cerca de las 6.45 de la mañana al hotel donde el visitante se hospedaba.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. El denunciante afirmó que habría sido intoxicado con alcohol y que, al recuperar la conciencia horas después, descubrió que le faltaban varios objetos personales , entre ellos:

Su pasaporte

Un reloj digital

Ropa interior

El turista decidió realizar la denuncia al advertir que los nombres de Martínez y de su acompañante habían quedado registrados en el hotel. Además, un empleado del establecimiento aseguró haber reconocido a la mediática, quien ganó notoriedad tras su paso por el reality conducido por Santiago del Moro en Telefe.

De la fama del reality a la polémica

Martínez había alcanzado gran visibilidad tras su participación en el popular programa. La bailarina oriunda de Santa Cruz se convirtió en la primera mujer trans en ingresar como participante a la casa de Gran Hermano, un hecho que generó gran repercusión y apoyo entre los seguidores del ciclo.

En su presentación dentro del reality, la joven compartió parte de su historia personal: "Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez", expresó entonces, conmoviendo tanto a sus compañeros como al público.

Su nueva etapa en plataformas para adultos

Tras su paso por el programa, la mediática también volvió a ser noticia por su actividad en internet. Martínez anunció recientemente la apertura de una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans.

luciana martínez, gran hermano Martínez anunció recientemente la apertura de una cuenta en una plataforma para adultos

A través de sus redes sociales, invitó a sus seguidores a sumarse al contenido exclusivo: "Acabo de abrir mi OnlyFans. Invitamos a la gente de Uruguay, Argentina y el mundo a suscribirse", escribió.

La suscripción tiene un costo de 25 dólares mensuales y promete acceso a material exclusivo y la posibilidad de interactuar directamente con la bailarina, quien adelantó que allí mostrará su faceta "más fogosa y picante".

Mientras tanto, la Justicia investiga el episodio denunciado por el turista, que podría derivar en imputaciones formales si se comprueba la acusación. Por el momento, el caso genera fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y suma un nuevo capítulo polémico alrededor de una figura que supo ganar popularidad dentro del reality más visto de la televisión argentina.