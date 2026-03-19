Fatal accidente en San Rafael: un trabajador golondrina cayó de un acoplado y murió Foto: gentileza

Por Luis Calizaya







Un trabajador golondrina de 53 años murió en una finca de San Rafael luego de caer de un acoplado cargado con bolsas de ajo mientras realizaba tareas laborales. La víctima quedó bajo las ruedas del vehículo y falleció en el lugar. Aunque el hecho es materia de investigación, el conductor del tractor fue imputado.

Conmoción en San Rafael por la muerte de un trabajador golondrina: cómo ocurrió El trágico accidente ocurrió durante la tarde en un campo ubicado sobre calle Monseñor de Miguel, en la localidad sanrafaelina de Las Malvinas.

Según fuentes policiales, el hecho se inició cuando el trabajador se encontraba cosechando en la finca. En ese momento, al pasar un tractor que trasladaba un acoplado cargado con bolsas de ajo, la víctima intentó subir, pero resbaló, cayó al suelo y fue aplastada por las ruedas traseras del rodado.

Al lugar acudió personal de salud, que constató el fallecimiento. Por su parte, efectivos de la Policía Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor, de 26 años, el cual arrojó resultado negativo. No obstante, quedó imputado en la causa.

En el lugar trabajó Policía Científica, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscalía de San Rafael.