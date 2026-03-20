20 de marzo de 2026
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Accidente vial

Manejaba ebrio y provocó un grave accidente vial en Guaymallén

Un hombre quedó detenido tras provocar un accidente vial en Guaymallén. El control de alcoholemia arrojó resultado positivo.

Grave accidente vial en Guaymallén.&nbsp;

Grave accidente vial en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un hombre quedó detenido luego de provocar un grave accidente vial en Guaymallén cuando manejaba con un avanzado estado de alcoholemia y chocó a un auto estacionado, sufriendo importantes daños en ambos coches, en tanto que luego intentó escapar, pero fue atrapado.

El siniestro ocurrió en la noche del jueves en el cruce de las calles Vigen de las Nieves y Ecuador, en Guaymallén, y el sospechoso fue identificado como Luis Miguel Altiagua, quien desde el momento del accidente vial permanece aprehendido en Comisaría 47 de ese departamento.

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El control de alcoholemia arrojó que, al momento del choque, manejaba con 1,86 gramos de alcohol en sangre. Ante esto, fue sometido a un proceso contravencional.

Manejaba ebrio y provocó un grave accidente vial en Guaymallén

Según las primeras pericias, Altiagua manejaba una Renault Kangoo gris, dominio PEO180, por Virgen de las Nieves de oeste a este y por causas que se intentan esclarecer, chocó a un Fiat Palio que estaba estacionado.

Acto seguido, el conductor de la Kangoo intentó huir de la escena, pero a las dos cuadras fue detenido por personal de Tránsito Municipal. Allí se realizó el control de alcoholemia, el cual arrojó resultado 1,86 gramos de alcohol en sangre.

De esta forma, el personal policial pidió directivas a la justicia, desde donde ordenaron la aprehensión del hombre y el traslado a la Comisaría 47 de Guaymallén.

En la escena del accidente vial trabajó Científica y efectivos de Policía Vial, entre otros.

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